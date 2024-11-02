Невидимый раскол Украины: как информационные войны внушают нам то, чего нет

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Вы задумывались вообще о том, где проходит раскол нашего общества? Уверен, в комментариях много понапишут о наших проблемах. Но также я уверен, что масштабы этих проблем очень и очень преувеличены. Вот прочитайте вопрос в первом предложении. Вы вероятно восприняли его как факт и даже не удивились, не подвергли сомнению. Это и есть следствие информационной войны. Когда любая маленькая неурядица раздулась, раскрутилась и подкрепилась наплывом ботов до таких размеров, что кажется — все, все пропало.

Недавно я прочитал пост Валерия Пекаря в фейсбуке, о том, что Гражданская сеть ОПОРА инициировала, а KSE и КМИС провели исследование: "что же раскалывает украинское общество". Это язык? Вера? Граница между гражданскими и военными? Между регионами? Или как? А ответ оказался лучше, чем вопрос: нет этого раскола. Если существуют в этих острых темах какие-то противоречия, то точно не в таких пределах, как это пытается докрутить российская пропаганда. А украинцы — достаточно объединены и сплочены, в своем большинстве. И именно на это большинство, по моему мнению, надо равняться. На тех, кто борется, кто помогает, кто донатит, кто развивает украинскую культуру.

Мы есть то, во что сами верим. Так давайте верить в лучшее. Цем.

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