Вкусная классика. Картофельные деруны с мясом в горшочках от Евгения Клопотенко

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В рейтинге самых любимых блюд украинцев деруны стоят рядом с борщом. И у каждого есть свой вариант приготовления. Существует множество начинок, поджарок, соусов и способов приготовления и подачи. Деруны жарят на сковороде, запекают в горшках или керамических формах в духовке, тушат в мультиварке. Их трут на мелкую и на крупную терку, измельчают в блендере. Добавляют морковь или даже яблоки.

Тертюхи бывают и в виде больших блинов, на которые кладут разнообразную начинку, соусы и сыр и доводят до готовности в духовке.

Украина — настоящий рай для любителей дерунов. Сегодня у нас необычный рецепт — деруны с мясом в горшочках. На этот раз мы будем перекладывать терхюхи жареным фаршем, сдобрив сверху густой сметанкой. Все вместе будет лежать на луковой подушке и будет томиться в духовке. Вроде ничего особенного, а какой вкус!

Есть деруны с мясным фаршем можно прямо из горшочков, еще горячими. Или выложите их на тарелку, добавив еще ложку-две сметаны. Готовятся просто, уместны всегда.

Советы по приготовлению дерунов

Для картофельных оладий лучше всего подходит крахмалистый картофель. Не держите его долго в воде, чтобы он не потерял это свойство и не стал водянистым. Поэтому почистите и сразу переходите к натиранию.

Лук берите репчатый, желательно белый. Если хотите, используйте красный. Он слаще и придаст немного цвета. И тот и другой не дает картофелю окисляться и темнеть. Поэтому сначала натрите лук, а затем — картофель.

Во время жарки постоянно перемешивайте картофельную массу, чтобы не отделялся сок и была равномерной плотности. Тогда оладьи получатся одинаковые и аккуратные.

Кладите лук и на дно горшочков. Он пропитается вкусом и отдаст свой аромат. А еще обезопасит деруны от приставания к донышку. Если подаете блюдо в горшочках, то ставьте их на тарелки, давайте ложки и вилки. Так будет удобнее есть.

Ингредиенты для дерунов с мясом в горшочках:

5 средних картофелин

2 больших репчатых луковицы

1 яйцо

3 ст. л. сметаны 20%

1 ст. л. пшеничной муки

250 г фарша (свиной и говяжий)

1 зубчик чеснока

3-4 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

[ + – ] Жарьте деруны на сковородке до золотистой корочки Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт приготовления дерунов с мясом в горшочках:

Одну луковицу потрите в миску на мелкой терке. В миску к луку на мелкой терке натрите 5 средних картофелин. Добавьте туда одно яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Добавьте в картофельно-луковую массу 1 ст. л. сметаны 20%. Она сделает деруны более нежными и сочными. Снова перемешайте. Всыпьте в массу 1 ст. л. муки. Это поможет дерунам хорошо держать форму во время жарки. Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и ложкой выложите на него массу для дерунов. Делайте деруны не слишком большими, чтобы они хорошо и быстро прожарились. Готовьте до появления золотистой корочки и сразу перекладывайте на бумажное двухслойное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. А в это время приготовьте фарш. От луковицы отрежьте два кольца толщиной около 5 мм. Это будет подушка для запекания дерунов в горшочках. Оставшийся лук мелко порежьте. Так же сделайте с зубчиком чеснока. Сковороду разогрейте с 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук и чеснок до первой мягкости. Затем добавьте 250 г мясного фарша, щепотку соли и готовьте, пока фарш не станет темным. На дно керамических горшочков для запекания выложите по одному кольцу лука. Если у вас нет горшочков, используйте керамические емкости, накрыв их крышкой или фольгой. Затем выложите слоями деруны и обжаренный мясной фарш в горшочки практически до самого верха. Добавьте по 1 ст. л. сметаны 20% в каждый горшочек, закройте крышкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Доставайте и подавайте блюдо горячим. Кушайте с наслаждением!

Источник (перевод Фокуса)