Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Вкусная классика. Картофельные деруны с мясом в горшочках от Евгения Клопотенко

"Украина – настоящий рай для любителей дерунов. Сегодня у нас необычный рецепт — деруны с мясом в горшочках. На этот раз мы будем перекладывать терхюхи жареным фаршем, сдобрив их сверху густой сметаной. Все вместе будет лежать на луковой подушке и будет томиться в духовке. Вроде ничего особенного, а какой вкус!" Мнение.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Украинский кулинар и блогер
eye 273
деруны с мясом, горшочки, деруны
Фото: klopotenko.com | Деруны с мясом в горшочках от Евгения Клопотенко
Related video

В рейтинге самых любимых блюд украинцев деруны стоят рядом с борщом. И у каждого есть свой вариант приготовления. Существует множество начинок, поджарок, соусов и способов приготовления и подачи. Деруны жарят на сковороде, запекают в горшках или керамических формах в духовке, тушат в мультиварке. Их трут на мелкую и на крупную терку, измельчают в блендере. Добавляют морковь или даже яблоки.

Тертюхи бывают и в виде больших блинов, на которые кладут разнообразную начинку, соусы и сыр и доводят до готовности в духовке.

Украина — настоящий рай для любителей дерунов. Сегодня у нас необычный рецепт — деруны с мясом в горшочках. На этот раз мы будем перекладывать терхюхи жареным фаршем, сдобрив сверху густой сметанкой. Все вместе будет лежать на луковой подушке и будет томиться в духовке. Вроде ничего особенного, а какой вкус!

Есть деруны с мясным фаршем можно прямо из горшочков, еще горячими. Или выложите их на тарелку, добавив еще ложку-две сметаны. Готовятся просто, уместны всегда.

Советы по приготовлению дерунов

Для картофельных оладий лучше всего подходит крахмалистый картофель. Не держите его долго в воде, чтобы он не потерял это свойство и не стал водянистым. Поэтому почистите и сразу переходите к натиранию.

Лук берите репчатый, желательно белый. Если хотите, используйте красный. Он слаще и придаст немного цвета. И тот и другой не дает картофелю окисляться и темнеть. Поэтому сначала натрите лук, а затем — картофель.

Во время жарки постоянно перемешивайте картофельную массу, чтобы не отделялся сок и была равномерной плотности. Тогда оладьи получатся одинаковые и аккуратные.

Кладите лук и на дно горшочков. Он пропитается вкусом и отдаст свой аромат. А еще обезопасит деруны от приставания к донышку. Если подаете блюдо в горшочках, то ставьте их на тарелки, давайте ложки и вилки. Так будет удобнее есть.

Ингредиенты для дерунов с мясом в горшочках:

  • 5 средних картофелин
  • 2 больших репчатых луковицы
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сметаны 20%
  • 1 ст. л. пшеничной муки
  • 250 г фарша (свиной и говяжий)
  • 1 зубчик чеснока
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу
деруны на сковородке Fullscreen
Жарьте деруны на сковородке до золотистой корочки
Фото: klopotenko.com

Пошаговый рецепт приготовления дерунов с мясом в горшочках:

  1. Одну луковицу потрите в миску на мелкой терке.
  2. В миску к луку на мелкой терке натрите 5 средних картофелин.
  3. Добавьте туда одно яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
  4. Добавьте в картофельно-луковую массу 1 ст. л. сметаны 20%. Она сделает деруны более нежными и сочными. Снова перемешайте.
  5. Всыпьте в массу 1 ст. л. муки. Это поможет дерунам хорошо держать форму во время жарки.
  6. Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и ложкой выложите на него массу для дерунов. Делайте деруны не слишком большими, чтобы они хорошо и быстро прожарились. Готовьте до появления золотистой корочки и сразу перекладывайте на бумажное двухслойное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  7. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. А в это время приготовьте фарш. От луковицы отрежьте два кольца толщиной около 5 мм. Это будет подушка для запекания дерунов в горшочках. Оставшийся лук мелко порежьте. Так же сделайте с зубчиком чеснока. Сковороду разогрейте с 1 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук и чеснок до первой мягкости. Затем добавьте 250 г мясного фарша, щепотку соли и готовьте, пока фарш не станет темным.
  8. На дно керамических горшочков для запекания выложите по одному кольцу лука. Если у вас нет горшочков, используйте керамические емкости, накрыв их крышкой или фольгой.
  9. Затем выложите слоями деруны и обжаренный мясной фарш в горшочки практически до самого верха.
  10. Добавьте по 1 ст. л. сметаны 20% в каждый горшочек, закройте крышкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Доставайте и подавайте блюдо горячим. Кушайте с наслаждением!

Источник (перевод Фокуса)