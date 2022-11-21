Смачна класика. Картопляні деруни з м'ясом у горщиках від Євгена Клопотенка

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У рейтингу найулюбленіших страв українців деруни стоять поряд із борщем. І кожна має свій варіант приготування. Існує безліч начинок, піджарок, соусів та способів приготування та подачі. Деруни смажать на сковороді, запікають у горщиках чи керамічних формах у духовці, тушкують у мультиварці. Їх труть на дрібній та на великій терці, подрібнюють у блендері. Додають моркву чи навіть яблука.

Тертюхи бувають і у вигляді великих млинців, на які кладуть різноманітну начинку, соуси та сир та доводять до готовності в духовці.

Україна — справжній рай для любителів дерунів. Сьогодні у нас незвичайний рецепт — деруни з м'ясом у горщиках. Цього разу ми перекладатимемо терхюхи смаженим фаршем, присмачивши зверху густою сметанкою. Все разом лежатиме на подушці з цибулі і томитиметься в духовці. Начебто нічого особливого, а який смак!

Їсти деруни з м'ясним фаршем можна прямо з горщиків, ще гарячими. Або викладіть їх на тарілку, додавши ще ложку-дві сметани. Готуються просто, доречні завжди.

Поради щодо приготування дерунів

Для картопляних оладок найкраще підходить крохмалиста картопля. Не тримайте її довго у воді, щоб вона не втратила цю властивість і не стала рідкою. Тому почистіть і одразу переходьте до натирання.

Цибулю беріть ріпчасту, бажано білу. Якщо хочете, використовуйте червону. Вона солодша і додасть трохи кольору. І та й інша не дає картоплі окислюватись і темніти. Тому спочатку натріть цибулю, а потім картоплю.

Під час смаження постійно перемішуйте картопляну масу, щоб не відокремлювався сік і була рівномірною щільністю. Тоді оладки вийдуть однакові та акуратні.

Кладіть цибулю і на дно горщиків. Вона пропитається смаком і віддасть свій аромат. А ще убезпечить деруни від приставання до дна. Якщо подаєте страву у горщиках, то ставте їх на тарілки, давайте ложки та виделки. Так буде зручніше їсти.

Інгредієнти для дерунів з м'ясом у горщиках:

5 середніх картоплин

2 великі ріпчасті цибулини

1 яйце

3 ст. л. сметани 20%

1 ст. л. пшеничного борошна

250 г фаршу (свинячий та яловичий)

1 зубчик часнику

3-4 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до свого смаку

[ + – ] Смажте деруни на сковорідці до золотистої скоринки Фото: https://klopotenko.com

Покроковий рецепт приготування дерунів з м'ясом у горщиках:

Одну цибулину потріть у миску на дрібній тертці. У миску до цибулі на дрібній тертці натріть 5 середніх картоплин. Додайте туди одне яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Добре перемішайте. Додайте в картопляно-цибульну масу 1 ст. л. сметани 20%. Вона зробить деруни ніжнішими та соковитішими. Знову перемішайте. Всипте в масу 1 ст. л. борошна. Це допоможе дерунам добре тримати форму під час смаження. Розігрійте сковороду із 2-3 ст. л. соняшникової олії та ложкою викладіть на неї масу для дерунів. Робіть деруни не надто великими, щоб вони добре і швидко засмажилися. Готуйте до появи золотистої скоринки і відразу перекладайте на паперовий двошаровий рушник, щоб забрати зайву олію. Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів. А тим часом приготуйте фарш. Від цибулини відріжте два кільця завтовшки близько 5 мм. Це буде подушка для запікання дерунів у горщиках. Цибулю, що залишилася, дрібно поріжте. Так само зробіть із зубчиком часнику. Сковороду розігрійте із 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю та часник до першої м'якості. Потім додайте 250 г м'ясного фаршу, щіпку солі і готуйте, доки фарш не стане темним. На дно керамічних горщиків для запікання викладіть по одному кільцю цибулі. Якщо ви не маєте горщиків, використовуйте керамічні місткості, накривши їх кришкою або фольгою. Потім викладіть шарами деруни та обсмажений м'ясний фарш у горщики практично до самого верху. Додайте по 1 ст. л. сметани 20% у кожен горщик, закрийте кришкою і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Діставайте та подавайте страву гарячим. Їжте з насолодою!

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