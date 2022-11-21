Смачна класика. Картопляні деруни з м'ясом у горщиках від Євгена Клопотенка
"Україна — справжній рай для любителів дерунів. Сьогодні у нас незвичайний рецепт — деруни з м'ясом у горщиках. Цього разу ми перекладатимемо терхюхи смаженим фаршем, присмачивши їх зверху густою сметаною. Начебто нічого особливого, а який смак!" Думка.
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У рейтингу найулюбленіших страв українців деруни стоять поряд із борщем. І кожна має свій варіант приготування. Існує безліч начинок, піджарок, соусів та способів приготування та подачі. Деруни смажать на сковороді, запікають у горщиках чи керамічних формах у духовці, тушкують у мультиварці. Їх труть на дрібній та на великій терці, подрібнюють у блендері. Додають моркву чи навіть яблука.
Тертюхи бувають і у вигляді великих млинців, на які кладуть різноманітну начинку, соуси та сир та доводять до готовності в духовці.
Україна — справжній рай для любителів дерунів. Сьогодні у нас незвичайний рецепт — деруни з м'ясом у горщиках. Цього разу ми перекладатимемо терхюхи смаженим фаршем, присмачивши зверху густою сметанкою. Все разом лежатиме на подушці з цибулі і томитиметься в духовці. Начебто нічого особливого, а який смак!
Їсти деруни з м'ясним фаршем можна прямо з горщиків, ще гарячими. Або викладіть їх на тарілку, додавши ще ложку-дві сметани. Готуються просто, доречні завжди.
Поради щодо приготування дерунів
Для картопляних оладок найкраще підходить крохмалиста картопля. Не тримайте її довго у воді, щоб вона не втратила цю властивість і не стала рідкою. Тому почистіть і одразу переходьте до натирання.
Цибулю беріть ріпчасту, бажано білу. Якщо хочете, використовуйте червону. Вона солодша і додасть трохи кольору. І та й інша не дає картоплі окислюватись і темніти. Тому спочатку натріть цибулю, а потім картоплю.
Під час смаження постійно перемішуйте картопляну масу, щоб не відокремлювався сік і була рівномірною щільністю. Тоді оладки вийдуть однакові та акуратні.
Кладіть цибулю і на дно горщиків. Вона пропитається смаком і віддасть свій аромат. А ще убезпечить деруни від приставання до дна. Якщо подаєте страву у горщиках, то ставте їх на тарілки, давайте ложки та виделки. Так буде зручніше їсти.
Інгредієнти для дерунів з м'ясом у горщиках:
- 5 середніх картоплин
- 2 великі ріпчасті цибулини
- 1 яйце
- 3 ст. л. сметани 20%
- 1 ст. л. пшеничного борошна
- 250 г фаршу (свинячий та яловичий)
- 1 зубчик часнику
- 3-4 ст. л. соняшникової олії
- сіль та перець до свого смаку
Покроковий рецепт приготування дерунів з м'ясом у горщиках:
- Одну цибулину потріть у миску на дрібній тертці.
- У миску до цибулі на дрібній тертці натріть 5 середніх картоплин.
- Додайте туди одне яйце, посоліть і поперчіть до смаку. Добре перемішайте.
- Додайте в картопляно-цибульну масу 1 ст. л. сметани 20%. Вона зробить деруни ніжнішими та соковитішими. Знову перемішайте.
- Всипте в масу 1 ст. л. борошна. Це допоможе дерунам добре тримати форму під час смаження.
- Розігрійте сковороду із 2-3 ст. л. соняшникової олії та ложкою викладіть на неї масу для дерунів. Робіть деруни не надто великими, щоб вони добре і швидко засмажилися. Готуйте до появи золотистої скоринки і відразу перекладайте на паперовий двошаровий рушник, щоб забрати зайву олію.
- Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів. А тим часом приготуйте фарш. Від цибулини відріжте два кільця завтовшки близько 5 мм. Це буде подушка для запікання дерунів у горщиках. Цибулю, що залишилася, дрібно поріжте. Так само зробіть із зубчиком часнику. Сковороду розігрійте із 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю та часник до першої м'якості. Потім додайте 250 г м'ясного фаршу, щіпку солі і готуйте, доки фарш не стане темним.
- На дно керамічних горщиків для запікання викладіть по одному кільцю цибулі. Якщо ви не маєте горщиків, використовуйте керамічні місткості, накривши їх кришкою або фольгою.
- Потім викладіть шарами деруни та обсмажений м'ясний фарш у горщики практично до самого верху.
- Додайте по 1 ст. л. сметани 20% у кожен горщик, закрийте кришкою і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Діставайте та подавайте страву гарячим. Їжте з насолодою!