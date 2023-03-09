Буде ще обстріл: Росія проводить дорозвідку, ракети не закінчились

Related video

Фактично без доби місяць не завдавали удару. І це, чесно скажу, мене насторожувало. Адже середньостатистичний потенціал накопичення боєкомплекту в РОВ був 3-5 ракет на добу. І з цього робилися висновки.

Основний із них — триває процес накопичення БК. Але для чого? Для максимально масованого удару? Для серії ударів? Або для удару вже по іншій країні, для її захоплення, що вказувало на Молдову? Версій було багато, але, як ми бачимо, все виявилося щонайменше вправно та максимально примітивно.

По Україні було завдано удару 68 ракетами. Так, зараз почую хвилю критики, як же так, написано ж 81 ракета і все таке! Для вас, можливо, і 81 ракета, а ось особисто для мене 13 ЗРК С-300 до категорії поповнюваного БК не належать, це складський запас, що обчислюється тисячами.

Таким чином, по Україні було запущено 68 ракет:

28 Х-101/Х-555

20 "Калібрів"

6 X-22

6 Х-47М2 "Кинджал"

2 ракети Х-31П

6 X-59

Також запускалися 13 ЗУР С-300 і 8 БПЛА Shahed-136.

Щодо цього обстрілу є декілька цікавих моментів. Отже, станом на сьогоднішній день у Росії має бути накопичено боєкомплекту від 100 до 150 ракет. Використано 68 ракет. Тобто цілком можна очікувати другу хвилю, після дорозвідки.

У цьому контексті я б хотів зайвий раз нагадати про те, що публікація фото і відео з місць прильотів або збиття є фактичною дорозвідкою для окупантів. Тому якщо ви стали свідком першого або другого, то постарайтеся обійтися без селфі та інших вигадок.

Також під час нинішнього обстрілу було використано не весь БК КРМБ "Калібр". Учора я зазначав, що у чотирьох носіїв "Калібрів" у Чорному морі на рідкість зараз завантажені повністю пускові. Тобто випущений був не повний БК, завантажений у ПУ, без урахування ракет на складах на ТОТ Крим.

Але найбільш примітним моментом стало застосування 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". За один обстріл стільки, скільки було застосовано за весь 2022 рік? Очевидно, що з урахуванням дефіциту й унікальності цих ракет цей запуск здійснили через розуміння відчайдушної ситуації з проривом ППО.

Не менш цікавою буде і кількість носіїв, а саме:

10 Ту-95, тобто ракети Х-101/555 або 2-3 ракети на літак, замість — 8-16. Це підтверджує той факт, що командування РОВ зараз намагається не перевантажувати Ту-95 у зв'язку з їхнім зносом не тільки силових установок, а й планера.

7 літаків Ту-22М3, що трохи більше 6 ракет Х-22, запущених по Україні. Один пуск не відбувся або ракета приземлилася десь у Воронезькій області? Хоча потенціал носія — 3 ракети Х-22.

8 — Су-35

6 — МіГ-31К

Таким чином, можна констатувати наступне. Нинішній обстріл не є масштабнішим, ніж середньостатистичний з 10 жовтня 2022 року — 70 ракет, незважаючи на явну наявність більшого боєкомплекту. Було застосовано більше унікальних і дуже дорогих для РОВ ракет, які не збиває наша ППО.

Також можемо говорити про те, що командування РОВ не відмовилося від планів нанесення ударів по нашій критичній інфраструктурі, водночас маючи явні складнощі із застосуванням носіїв ракет на повну потужність через їхню очевидну зношеність на рівні… критичного?

Власне, висновки. Перш за все, Молдова може спати спокійно, з чим молдаван вітаю. Далі — за навіть максимального накопичення БК, можливості носіїв не дозволяють РОВ здійснювати більше середньостатистичного запуску ракет. Запуски ще будуть, оскільки БК не вичерпано.

Тактика ударів по енергетичній інфраструктурі у РОВ незмінна, хоча з жовтня 2022 року мало б стати зрозумілим для них, що вона безглузда, особливо з урахуванням того, що ми до таких умов адаптувалися… Що тут скажеш. Багато хто з нас і справді їх переоцінює, а вони просто де**ли.

Джерело

Важливо