"Умом Росію нє понять". Росія знову вдарила "Кинджалами", але Путіну це не допоможе

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Зрозуміло, що вони цим хотіли досягнути з жовтня по січень. Але хтось їм сказав, що весна прийшла? Що вже тепло? Що Європа не замерзла, що Британці не їдять білок? Що ціна на газ впала нижче 500 доларів. Що світовий день збільшується?

Чи вони все це проспали? Який сенс витрачати ресурси на це все зараз? Щоб не датити поспати українцям? Так більшість проспала ту повітряну тревогу, відправившись спати, не чекаючи, поки генерали набухаються остаточно. Щоб зробити нерви енергетикам? Так ті вже звикли. Щоб перевірити, чи не прийшли ще Патріоти? От перевірили, не прийшли. І що воно вам дало? Чи ви хочете вистрілити всі ваші "Кинджали" до того, як приїдуть Патріоти і почнуть і їх збивати? "Так не достанься же ты никому"? Не жарт же, 6 "Кинджалів" вистрілили.

Це схоже на якусь тупу впертість підлітка. Який робить щось всупереч здоровому глузду. Просто тому, що може. І просто тому, що дорослі говорять, що так робити не треба.

А я можу! Ну, змогли і що воно вам дало? Чи їх так вкурвило ниття воєнкорів, що в результаті місяців обстрілу в Харкові ввімкнули вуличне освітлення, а в Києві запустили тролейбуси? Так сьогодні зранку тролейбуси знову їхали.

Чи комусь треба розповісти бункерному діду, що вони проє…стріляли всі ракети і добилися цим рівно нуль і вони бояться, а тому продовжують стріляти, бо от-от Україна не витримає і потрапить нарешті до камʼяного віку? От зараз ще додамо до нашого геніального рецепту трохи "Кинджалів" і тоді точно навіть весна і літо не допопоможуть?

Так от, Україна повернеться до експорту електроенергії в Європу і це не зможуть зупинити навіть ці недолугі обстріли. І Земля продовжить свій шлях у пустошах космосу, збільшуючи світовий день, щоб вам там не казали шамани.

От реально? Щоб що? У вас політичні мотиви домінують над військовими? Так тут навіть політичних вже немає. Ви не жалієте зеків і мобіків, це зрозуміло, але ж ракет, ваших "Кинджалів", вам має бути шкода? Чи ви просто тупі? Завжди правильна найпростіша відповідь. Але ж ти все одно шукаєш раціо у діях генералів і тих, хто ухвалює рішення. Шукаєш зерно. І щоб що? Щоб знову переконатися, що "умом Росію нє понять".

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