"Умом Россию не понять". Россия снова ударила "Кинжалами", но Путину это не поможет

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Понятно, чего они этим хотели достичь с октября по январь. Но неужели никто им не сказал, что весна пришла? Что уже тепло? Что Европа не замерзла, что Британцы не едят белок? Что цена на газ упала ниже 500 долларов. Что увеличивается световой день?

Или они все это проспали? Какой смысл тратить ресурсы на все это сейчас? Чтобы не дать поспать украинцам? Так большинство проспало ту воздушную тревогу, отправившись спать, не дожидаясь, пока генералы набухаются окончательно. Чтобы сделать нервы энергетикам? Так те уже привыкли. Чтобы проверить, не пришли ли Патриоты? Вот проверили, не пришли. И что это вам дало? Хотите выстрелить все ваши "Кинжалы" до того, как приедут Патриоты и начнут их сбивать? "Так не доставайся же ты никому"? Не шутка же это, 6 "Кинжалов" выстрелили!

Это похоже на какое-то тупое упрямство подростка. Который делает что-то вопреки здравому смыслу. Просто потому, что может. И просто потому, что взрослые говорят, что так поступать не надо.

А я могу! Ну, смогли, и что оно вам дало? Или их так поразило нытье военкоров, что в результате месяцев обстрела в Харькове включили уличное освещение, а в Киеве запустили троллейбусы? Так сегодня с утра троллейбусы снова ехали.

Или кому-то нужно рассказать бункерному деду, что они прое... стреляли все ракеты и добились этим ровно ноль и они боятся, а потому продолжают стрелять, потому что вот-вот Украина не выдержит и попадет наконец в каменный век? Вот сейчас еще добавим к нашему гениальному рецепту немного "Кинжалов" и тогда точно даже весна и лето не помогут?

Так вот, Украина возвращается к экспорту электроэнергии в Европу и это не смогут остановить даже эти несуразные обстрелы. И Земля продолжит свой путь в пустошах космоса, увеличивая световой день, что бы вам там не говорили шаманы.

Вот реально? Чтоб что? У вас политические мотивы доминируют над военными? Да тут даже политических уже нет. Вы не жалеете зэков и мобиков, это понятно, но ракет, ваших "Кинжалов", вам должен быть жалко? Или вы просто глупые? Всегда правильный самый простой ответ. Но ты все равно ищешь рацио в действиях генералов и тех, кто принимает решение. Ищешь зерно. И чтоб что? Чтобы снова убедиться, что "умом Россию не понять".

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