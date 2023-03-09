Против дрона нет приема. Лукашенко боится, что в его резиденцию прилетит дрон

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Первый момент. Лукашенко признал факт атаки дронов на российский самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах. Значит, попали. И это тоже хорошо.

Почему атака так взбесила диктатора, что он перешел на личные оскорбления? Потому что против дрона нет приема: сегодня прилетело в Мачулищах, завтра — в окно резиденции самого солнцеликого.

А ведь батька-то против Украины и украинцев ничего не имеет. Только ради нашего блага и во имя вечной любви он пропустил армию России через белорусско-украинскую границу. Ради нашей безопасности с его аэродромов летали бомбить украинские города российские самолеты. Исключительно с мирными целями обстреливали Украину ракетами С-300 из белорусской Зябровки. Для защиты украинцев готовятся на белорусских полигонах орды мобиков… И А-50 этот, и Миг-31К с ракетами "Кинжал" — это только голуби мира, не иначе…

Короче, совесть у Лукашенко чиста, поэтому он боится дронов.

Второй момент. Лукашенко взялся угрожать, мол, ему "брошен вызов", кто-то ответит… Интересно, что раньше он так себя не вел. Сидел тихо, отнекивался, делал вид, что вашим и нашим, рассчитывал, видать, проскользнуть сквозь игольчатое ушко, когда все посыплется… Теперь, наверное, понял, что не отвертеться, и пытается быть грозным до конца. Может, знает что-то про коварные планы Путина, и надеется не попасть в Гаагу, а отсидеться в бункере, заготовленном на случай ядерной войны, а потом хоть потоп…

Короче, не нравится он мне. Лакмусовая бумажка Кремля.

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