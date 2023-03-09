Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Против дрона нет приема. Лукашенко боится, что в его резиденцию прилетит дрон

"Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой". Это, безусловно, высокая оценка со стороны врага, стесняться нечего. Ненавидит — это хорошо. Но в его выступлении есть еще два интересных момента". Мнение.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ
eye 120
ДРЛО А-50, атака на ДРЛО А-50, дрон атаковал ДРЛО А-50, лукашенко зеленский, лукашенко назвал зеленского гнидой, беларусь, беларусь лукашенко, беларусь новости, дроны, дрон Беларусь, обстрелы Украины с территории Беларуси, с-300, мачулищи, лукашенко
Фото: Flickr | Лукашенко угрожает, мол, ему "брошен вызов", кто-то ответит. Раньше так себя не вел. Сидел тихо, делал вид, что вашим и нашим
Related video

Первый момент. Лукашенко признал факт атаки дронов на российский самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах. Значит, попали. И это тоже хорошо.

Почему атака так взбесила диктатора, что он перешел на личные оскорбления? Потому что против дрона нет приема: сегодня прилетело в Мачулищах, завтра — в окно резиденции самого солнцеликого.

А ведь батька-то против Украины и украинцев ничего не имеет. Только ради нашего блага и во имя вечной любви он пропустил армию России через белорусско-украинскую границу. Ради нашей безопасности с его аэродромов летали бомбить украинские города российские самолеты. Исключительно с мирными целями обстреливали Украину ракетами С-300 из белорусской Зябровки. Для защиты украинцев готовятся на белорусских полигонах орды мобиков… И А-50 этот, и Миг-31К с ракетами "Кинжал" — это только голуби мира, не иначе…

Короче, совесть у Лукашенко чиста, поэтому он боится дронов.

Второй момент. Лукашенко взялся угрожать, мол, ему "брошен вызов", кто-то ответит… Интересно, что раньше он так себя не вел. Сидел тихо, отнекивался, делал вид, что вашим и нашим, рассчитывал, видать, проскользнуть сквозь игольчатое ушко, когда все посыплется… Теперь, наверное, понял, что не отвертеться, и пытается быть грозным до конца. Может, знает что-то про коварные планы Путина, и надеется не попасть в Гаагу, а отсидеться в бункере, заготовленном на случай ядерной войны, а потом хоть потоп…

Короче, не нравится он мне. Лакмусовая бумажка Кремля.

Источник

Важно
Жадан про легенду Да Винчи. Кем был Герой Украины Дмитрий Коцюбайло
Жадан про легенду Да Винчи. Кем был Герой Украины Дмитрий Коцюбайло