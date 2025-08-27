Related video

Правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Правительство, вероятно, считает, что война продлится еще максимум три года, и это уже хоть какой-то оптимизм... Правительство, вероятно, рассчитывает, что молодые люди, которые выехали сегодня из Украины, после окончания войны вернутся и на выборах проголосуют за тех, кто предоставил им такую замечательную возможность.

Правительство, очевидно, не знает, что средний возраст американских военнослужащих в сухопутных войсках — 23 года, в постоянно воюющей израильской армии — 19 лет и 3 месяца, в немецкой армии с учетом офицеров — 32 года, в украинской армии — 47 лет.

В действующей армии даже кадровым контрактникам, не мобилизованным, выехать за границу в законный отпуск, чтобы увидеть семью — большая проблема. В некоторых силовых структурах действует неофициальный запрет на выезд для всех, за исключением высокого штабного начальства, которое постоянно ездит за границу "на встречи с партнерами".

Недавно у нас был почти смешной случай (ничего смешного), когда зарубежные партнеры, союзники, с которыми мы сотрудничаем по беспилотным технологиям, пригласили наших инженеров и операторов на двухдневную конференцию в Европе. Поездка оплачивалась принимающей стороной только частично, но мы решили отправить ребят/девушек в любом случае, хоть за свой счет, на своем гражданском автомобиле, потому что это очень интересно и важно для ведения войны.

Собрали все документы, написал все рапорты, а наш генерал — не разрешил. Он решил отправить вместо наших ребят каких-то штабных полковников "из вооружения", которым больше доверяет. В итоге никто никуда не поехал, партнеры отказались принимать неизвестно кого и неизвестно для чего.

Жаль, что нашим военным давно уже не 18–22. Отдыхая на Лазурном берегу, общаясь с семьями, видя детей, обмениваясь опытом с союзниками, мы могли бы воевать гораздо лучше. Но наша задача — умереть в посадке без права на выезд. Слишком стары для чего-то другого.

