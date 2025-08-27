Выезд из Украины до 22 лет: в ГПСУ рассказали, какой документ кроме паспорта будет нужен

Украинское правительство приняло изменения, которые позволяют выезд за границу несмотря на войну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что на некоторые категории украинцев новая норма не будет распространяться.

Пока постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, подготовленное МВД и принятое правительством, не обнародовано. Окончательно можно будет говорить об изменениях только после того, как документ появится на "Правительственном портале". Об этом полковник отметил в комментарии "Украинской правде".

Однако из того, что уже сообщали официальные лица, понятно, что право на выезд получат молодые мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Представитель ГПСУ подчеркнул, что норма не будет распространяться на тех, кто занимает определенные должности в органах власти, госорганах и органах местного самоуправления. Такие граждане могут покидать страну только в связи со служебной командировкой.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы, так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", — пояснил Демченко.

Он добавил, что молодых мужчин начнут выпускать за границу после того, как изменения будут опубликованы и вступят в силу.

Напомним, то, что возможность выезжать из Украины до 22 лет получат не все мужчины, ранее также подтверждал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отмечал, что членов Кабмина, заместителей министров, руководителей и заместителей центральных органов исполнительной власти, руководителей ОП, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, Счетной палаты, ЦИК, СНБО и народных депутатов изменения не касаются.

26 августа президент Владимир Зеленский обещал, что изменения заработают уже в ближайшее время. Он заверил, что детали пересечения границы молодыми мужчинами уже согласовали с военным командованием.