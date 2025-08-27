Виїзд з України до 22 років: у ДПСУ розповіли, який документ окрім паспорта буде потрібен

Український уряд ухвалив зміни, які дозволяють виїзд за кордон попри війну чоловікам віком від 18 до 22 років. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко наголосив, що на деякі категорії українців нова норма не поширюватиметься.

Related video

Поки постанова про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, підготовлена МВС і ухвалена урядом, не оприлюднена. Остаточно можна буде говорити про зміни лише після того, як документ з'явиться на "Урядовому порталі". Про це полковник зауважив у коментарі "Українській правді".

Однак з того, що вже повідомляли офіційні особи, зрозуміло, що право на виїзд отримають молоді чоловіки віком від 18 до 22 років включно. Представник ДПСУ наголосив, що норма не поширюватиметься на тих, хто обіймає визначені посади в органах влади, держорганах і органах місцевого самоврядування. Такі громадяни можуть залишати країну лише у зв'язку зі службовим відрядженням.

"Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону, так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України", — пояснив Демченко.

Він додав, що молодих чоловіків почнуть випускати за кордон після того, як зміни будуть опубліковані й наберуть чинності.

Нагадаємо, те, що можливість виїжджати з України до 22 років отримають не усі чоловіки, раніше також підтверджував представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він наголошував, що членів Кабміну, заступників міністрів, керівників і заступників центральних органів виконавчої влади, очільників ОП, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК, РНБО та народних депутатів зміни не стосуються.

26 серпня президент Володимир Зеленський обіцяв, що зміни запрацюють вже найближчим часом. Він запевнив, що деталі перетину кордону молодими чоловіками вже узгодили з військовим командуванням.