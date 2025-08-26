Виїзд чоловіків за кордон: у Кабміні пояснили, на кого не поширюватиметься норма

В Україні внесли зміни до правил перетину державного кордону під час воєнного стану. Дозвіл поширюється на чоловіків від 18 до 22 років включно.

Дозвіл на безперешкодний виїзд за межі України стосується і тих, кому вже виповнилося 22 роки. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до правил перетинання державного кордону для громадян чоловічої статі. Відтепер українці віком від 18 до 22 років (22 включно) матимуть право залишати територію країни навіть за умови дії воєнного стану.

Мельничук уточнив, що ця норма не стосуватиметься високопосадовців та осіб, визначених у пункті 2-11 чинних правил. Зокрема, винятки поширюються на членів Кабміну, заступників міністрів, керівників і заступників центральних органів виконавчої влади, очільників Офісу Президента, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, ЦВК, РНБО та народних депутатів.

Таким чином, можливість виїзду за кордон передбачена виключно для пересічних громадян відповідного віку та не поширюється на посадових осіб.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам 18–22 років безперешкодно залишати територію України. Рішення стосується також тих, хто вже перебуває за межами держави.

Постанова Кабінету міністрів набуде чинності вже з наступного дня після її офіційного оприлюднення.

Як писав Фокус, Володимир Зеленський розповів, що деталі перетину кордону молодими чоловіками вже узгоджено з військовим командуванням.

Фокус також повідомляв що до Верховної Ради подано законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень на виїзд чоловіків за кордон.