Правила перетину кордону для чоловіків 18-22 років оновлять сьогодні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що правила перетину кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років буде оновлено на засіданні Кабінету міністрів 26 серпня. За його словами, ця можливість має запрацювати найближчим часом.

Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що деталі перетину кордону молодими чоловіками вже узгоджено з військовим командуванням.

Також, за словами українського президента, він обговорив з прем'єр-міністеркою співпрацю з Норвегією для підготовки до опалювального сезону та продовження норвезької грантової допомоги Україні для закупівлі природного газу.

Крім того, під час своєї доповіді Юлія Свириденко торкнулася питання розширення програми "єВідновлення". Володимир Зеленський зазначив, що до програми планується додати більше можливостей для українців із тимчасового окупованих Росією територій для компенсації втраченого майна. Деталі прем'єр-міністерка має представити згодом.

Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: що відомо

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук в опублікованому 25 серпня інтерв'ю зазначав, що в Україні майже одночасно з'явилися законопроєкти, які пропонують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону і дозволити виїзд до 22 років. За його словами, обидві ініціативи спровокують дискусії в парламенті.

Законопроєкт №13685, який має дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, зареєстрували у Верховній Раді 25 серпня. Одним із його ініціаторів був народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. Водночас нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко зазначав, що Кабмін також працює над дозволом чоловікам до 22 років виїжджати з України. За словами депутата, під час години запитань до уряду прем’єрка Юлія Свириденко сказала, що для цього не потрібні зміни до закону, а достатньо буде постанови Кабміну.