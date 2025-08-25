В'язниця за втечу і виїзд до 22 років: Стефанчук оцінив шанси прийняття нових законопроєктів

В Україні пропонують дозволити виїзд молодим чоловікам та запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. Законопроєкти з'явились приблизно в один час, але шанси на прийняття цих змін голова Верховної ради Руслан Стефанчук оцінює по-різному.

Related video

Стефанчук очікує, що обидва законопроєкти спровокують дискусії в українському парламенті. Він наголосив, що будь-які речі "не повинні бути елементом якогось одноденного хайпу". Про це відомо з його коментаря "Суспільному", опублікованого 25 серпня.

"Ми повинні завжди співміряти їх, наскільки вони будуть відповідати потужності України на полі бою, нашій стабільності як державі і налаштованості на досягнення миру", — пояснив голова ВР.

Він розповів, що оцінює як нижчі шанси законопроєкту, який пропонує запровадження кримінальної відповідальності за втечу з країни в умовах воєнного стану.

"Тому що ми чітко маємо усвідомлювати, що ефективність кримінальної відповідальності повинна визначатися одним: як вона вплине на покращення тієї чи іншої соціальної ситуації в Україні. Я поки що потенціалу в цьому не бачу", — уточнив політик.

Коментуючи законопроєкт про право виїзду для молоді, він нагадав, що цю ідею спочатку озвучив президент Володимир Зеленський. Однак він наголосив, що й у цьому випадку будуть оцінювати, наскільки зміни позначаться на веденні оборони.

"Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, 22 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який пропонує дозволити виїзд під час війни чоловікам, які не досягли 24-річного віку. Нардепи наголосили, що це "сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав".

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що військовозобов'язані масово тікають від мобілізації за кордон, і адміністративні штрафи не стримують порушників. Пропонується запровадження кримінальної відповідальності за низку порушень.