Тюрьма за побег и выезд до 22 лет: Стефанчук оценил шансы принятия новых законопроектов

В Украине предлагают разрешить выезд молодым мужчинам и ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время войны. Законопроекты появились примерно в одно время, но шансы на принятие этих изменений председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук оценивает по-разному.

Related video

Стефанчук ожидает, что оба законопроекта спровоцируют дискуссии в украинском парламенте. Он подчеркнул, что любые вещи "не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа". Об этом известно из его комментария "Суспільне", опубликованного 25 августа.

"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира", — пояснил председатель ВР.

Он рассказал, что оценивает как более низкие шансы законопроекта, который предлагает введение уголовной ответственности за побег из страны в условиях военного положения.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", — уточнил политик.

Комментируя законопроект о праве выезда для молодежи, он напомнил, что эту идею сначала озвучил президент Владимир Зеленский. Однако он отметил, что и в этом случае будут оценивать, насколько изменения скажутся на ведении обороны.

"Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения", — добавил Стефанчук.

Напомним, 22 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который предлагает разрешить выезд во время войны мужчинам, не достигшим 24-летнего возраста. Нардепы отметили, что это "будет способствовать сохранению доверия молодежи к государству и созданию условий для возвращения тех, кто выехал".

В Министерстве внутренних дел заявили, что военнообязанные массово убегают от мобилизации за границу, и административные штрафы не сдерживают нарушителей. Предлагается введение уголовной ответственности за ряд нарушений.