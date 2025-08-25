Мужчинам до 24 лет хотят разрешить выезд за границу: в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект №13685 был зарегистрирован 22 августа и сейчас направлен на рассмотрение . Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Нам предлагаются изменения в пункты закона об основаниях для временного ограничения права на выезд из Украины и о правилах выезда военнослужащих.

Одним из инициаторов законопроекта является народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Об этом известно из карточки на парламентском портале.

Сравнительная таблица указывает на два изменения, предусмотренные этим документом. Первое из них — дополнительный абзац в статью об основаниях для временного ограничения права граждан Украины на выезд. В нем говорится, что во время военного или чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях могут временно ограничивать право на выезд из страны для призывников, военнообязанных и резервистов. Однако указано, что это касается не всех.

"Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации", — подчеркнуто в законопроекте.

В пояснительной записке нардепы уточнили, что мужчины, которым исполняется 25 лет в текущем или следующем годах, выезжать не смогут, как и те, кто уже достиг мобилизационного возраста. Они пояснили, что части украинцев призыв не грозит, но пересечение границы для них запрещено (за исключением военных-контрактников и студентов, которых выпускают на учебу).

Это приводит к тому, что украинцы, которые уже работают или получают образование за границей, не могут приехать к родственникам на родину, ведь их уже не выпустят обратно. Также некоторые семьи сознательно отправляют 17-летних детей за границу, пока выезд возможен, а все больше старшеклассников уходят из страны и заканчивают иностранные школы.

Парламентарии отметили, что действующие ограничения создают "серьезные препятствия" для возвращения молодежи в Украину, вызывают трудности в сохранении связи с родными и родиной, провоцируют к поиску незаконных путей обхода запрета.

"Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва на военную службу по мобилизации, является очевидной и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины", — говорится в записке.

Ожидается, что смягчение ограничений "будет способствовать сохранению доверия молодежи к государству и созданию условий для возвращения тех, кто уехал".

Другое предложенное законопроектом изменение — добавить в статью о выезде военнослужащих, что они могут выезжать за границу по законным основаниям, "если иное не установлено законом".

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект №13673, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины в условиях военного положения. Ранее за незаконное пересечение границы мог грозить штраф до 8,5 тысячи гривен или административный арест до 15 суток.

В Министерстве внутренних дел объяснили, что административные штрафы на практике не сдерживают нарушителей. При этом в МВД отметили, что тех, кто вернется в Украину по собственной воле, уголовная ответственность может обойти стороной.