Незаконный выезд мужчин за границу: в правительстве рассказали, кто избежит уголовной ответственности

Предложенный правительством законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных за незаконный выезд за границу внесен на рассмотрение в Верховную Раду. В Кабмине отметили, что мужчины, которые вернутся в Украину добровольно, смогут избежать уголовной ответственности.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила в официальном Telegram-канале, что в случае принятия законопроекта парламентом в военное время мужчинам за незаконное пересечение границы будет грозить уголовная ответственность вместо административной. В ведомстве объяснили необходимость ужесточения наказания тем, что сейчас военнообязанные в Украине массово пытаются уклониться от мобилизации таким образом.

"Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", — заявили в министерстве.

Что в законопроекте о незаконном выезде за границу

Законопроект № 13673 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины предлагает:

передать административные дела о незаконном пересечении границы на рассмотрение пограничникам, чтобы сделать процесс более быстрым и эффективным;

установить в военное время уголовную ответственность за незаконный выезд, поддельные документы или повреждение инфраструктуры на границе (последнее аргументируют тем, что повреждение инфраструктуры делает границу более уязвимой и стоит бюджету государства миллионы гривен);

установить правовые последствия для военнообязанных за нарушение разрешенных сроков пребывания за границей.

При этом, отмечают в пресс-службе МВД, тех, кто вернется из-за границы по собственной воле, уголовная ответственность может обойти стороной.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал законопроект о наказании за незаконный выезд военнообязанных за границу 20 августа.

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко 13 августа предложила открыть границу для мужчин, у которых есть основания для отсрочки.