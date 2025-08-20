За выезд военнообязанных за границу введут новое наказание: что предлагает правительство

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение правил для военнообязанных граждан в условиях военного положения. В частности такое наказание касается незаконного выезда за границу и нарушения сроков пребывания за пределами Украины.

Речь идет об одобрении законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале 20 августа.

Этот законопроект предлагает исключить статью 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (из-за частичной "неконституционности и неэффективности"), а также предусматривает дополнение статьи 332 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу.

Новое наказание за выезд военнообязанных за границу: что предусматривает законопроект

Кроме того, согласно законопроекту, устанавливается уголовная ответственность за:

незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;

препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение;

нарушение установленного срока пребывания за пределами Украины.

Дополнение по пункту о нарушении сроков пребывания за границей касается военнообязанных и призывников.

Также законопроект предлагает установить обязанность соблюдения военнообязанными, призывниками и резервистами срока пребывания за пределами государственной границы Украины.

Новый правительственный законопроект также рассматривает передачу полномочий по рассмотрению административных правонарушений о незаконном пересечении государственной границы органам охраны границы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 12 августа предложил ослабить ограничения по выезду мужчин за границу. В частности речь идет о повышении возрастного лимита с 18 до 22 лет, а также упрощении выезда молодых украинцев за пределы страны.

13 августа народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Евтушок в эфире "Новини.LIVE" объяснил, что выезд мужчин до 22 лет будет доступен не всем украинцам.