Выезд украинцев за границу: Зеленский предлагает ослабить правила (видео)

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству упростить процедуру пересечения государственной границы для молодых украинцев. Предлагается повысить возрастной лимит с 18 до 22 лет, чтобы устранить действующие ограничения при выезде за пределы страны.

Во время Украинского молодежного форума 2025 "Молодежь Здесь!" президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству совместно с военным командованием проработать возможность упрощения пересечения государственной границы для молодых украинцев.

Сейчас существует возрастное ограничение в 18 лет, и глава государства предложил повысить его до 22 лет. Он подчеркнул, что такое решение, с одной стороны, предоставит больше свободы и уверенности многим украинским семьям, а с другой — поможет сохранить связь молодежи со страной и создаст больше возможностей для ее реализации в Украине.

Что касается мероприятия, то как объясняют на сайте Офиса Совета Европы в Украине, 12 августа в Киеве состоялся Украинский молодежный форум 2025, организованный Советом по молодежным вопросам при Президенте Украины и Министерством молодежи и спорта при поддержке международных партнеров. Мероприятие проходило в два этапа: 9-10 августа — во Львове, Молодежной столице Европы 2025, и 12 августа — в Киеве. В частности, участники обсудили развитие молодежной политики и поддержку молодежи в различных сферах.

Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечала, что выезд детей с родителями за границу является серьезной проблемой, поскольку выезжают не только 17-летние ребята, которые хотят избежать мобилизации, но и девушки, часто из-за высокой стоимости обучения в вузах. По ее словам, в 10-11 классах количество учеников заметно уменьшается, но большинство переходит на дистанционное обучение, поэтому подсчитать реальное количество выехавших сложно.

Ранее Фокус сообщал, что во время мобилизации выезд за границу доступен не всем, однако некоторые категории граждан могут это сделать. Право имеют, в частности, мужчины, которые не подлежат призыву или имеют отсрочку, старше 60 лет, а также многодетные родители. Кроме того, выезжать могут военные на лечение или обучение и лица с инвалидностью.