Не только 17-летние парни, но и девушки: названа основная причина выезда молодежи, это не война

Выезд детей с родителями за границу — серьезная проблема Украины. Ведь выезжают не только 17-летние парни, которые хотят избежать мобилизации, но и девушки.

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Причина такого решения, кроме войны, — стоимость обучения в украинских вузах, рассказала в интервью РБК-Украина образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Однако конкретных данных по этому поводу нет.

По ее словам, стандартная ситуация в украинских школах — это когда в 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое. Но дети не отчисляются из школ, а обычно переходят на дистанционное обучение, поэтому сказать точно сколько из них выезжает за границу невозможно.

По статистике, в этом году на НМТ зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. 20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет молодежь, не требует теста НМТ.

Надежда Лещик убеждена, что государство должно выработать одну стратегию по поощрению молодежи и их родителей оставаться учиться в Украине, поскольку именно родители принимают решение выезжать из Украины или нет.

"Я говорила с родителями, которые такие решения принимали, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста. Но выезжают за границу не только 17-летние ребята, но и девушки. Растет оплата за контрактное обучение в учреждениях высшего образования, это тоже может способствовать выезду за границу", — говорит образовательный омбудсмен.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что в Украине фиксируется системный дефицит специалистов в ключевых сферах — здравоохранении, образовании, инженерии и реабилитации.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров утвердил список должностей в сфере образования и науки, руководители которых обязаны владеть английским языком.