Не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: названо основну причину виїзду молоді, це не війна

Виїзд дітей з батьками за кордон – серйозна проблема України. Адже виїджають не лише 17-річні хлопці, які хочуть уникнути мобілізації, а й дівчата.

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Причина такого рішення, окрім війни, — вартість навчання в українських вишах, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна освітній омбудсмен Надія Лещик. Проте конкретних даних щодо цього немає.

За її словами, стандартна ситуація в українських школах — це коли у 10-11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Але діти не відраховуються зі шкіл, а зазвичай переходять на дистанційне навчання, тому сказати точно скільки з них виїджає за кордон неможливо.

За статистикою, цього року на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. 20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде молодь, не потребує тесту НМТ.

Надія Лещик переконана, що держава має виробити одну стратегію із заохочення молоді та їхніх батьків залишатись навчатись в Україні, оскільки саме батьки приймають рішення виїджати з України чи ні.

"Я говорила з батьками, які такі рішення приймали, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку. Але виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата. Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон", — говорить освітній омбудсмен.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що в Україні фіксується системний дефіцит фахівців у ключових сферах — охороні здоров'я, освіті, інженерії та реабілітації.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів затвердив список посад у сфері освіти та науки, керівники яких зобов'язані володіти англійською мовою.