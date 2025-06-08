Криза на українському ринку праці: у МОН назвали дефіцитні спеціальності

В Україні фіксується системний дефіцит фахівців у ключових сферах — охороні здоров'я, освіті, інженерії та реабілітації.

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Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький в ефірі "Українського радіо".

За його словами, найбільш критичними для стабілізації суспільства є професії лікарів, учителів, інженерів та фахівців з реабілітації. Саме на ці напрями сьогодні робиться головний акцент під час формування бюджетних місць і грантової підтримки для студентів.

Серед найбільш дефіцитних в охороні здоров'я названо:

терапевти, хірурги, анестезіологи, педіатри;

фізіотерапевти — особливо в контексті допомоги пораненим військовим і цивільним;

психологи — у зв'язку зі зростанням потреб у ментальній підтримці;

викладачі всіх рівнів — від дитячих садків до шкіл і коледжів.

Також гострою залишається потреба в інженерно-технічних кадрах:

фахівці з будівництва та архітектури — для відновлення зруйнованих міст;

інженери-енергетики — на тлі атак на критичну інфраструктуру;

транспортні інженери, механіки, розробники дронів та авіаційні фахівці — для потреб як цивільного, так і оборонного сектору.

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У Міністерстві освіти підтверджують, що працюють над розширенням держзамовлення на ці напрями і впроваджують додаткові механізми підтримки студентів, які навчаються за контрактом.

"В них ми вкладаємо, там, по-перше більше бюджетних місць, по-друге, є можливість вступати за грантом, мається на увазі контрактники, які отримують грант", — зазначив Вінницький.

Водночас він звернув увагу на тривожну тенденцію — різке зниження інтересу вступників до фундаментальних наук: фізики, хімії, біології, геодезії та екології. Ці напрями залишаються малопопулярними, незважаючи на їхнє ключове значення для наукового та управлінського потенціалу держави.

"Очевидно ми маємо певні диспропорції в популярності деяких спеціальностей супроти того що потребує ринок праці. На жаль ми маємо відносно малу кількість вступників, а потреби ринку праці є великими", — наголосив Вінницький.

Нагадаємо, в Моніторингу основних подій в економіці України Мінекономіки було зазначено, що за останні три роки кількість офіційно працевлаштованих українців скоротилася майже на мільйон. При цьому заробітні плати продовжують активно зростати.