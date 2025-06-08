Кризис на украинском рынке труда: в МОН назвали дефицитные специальности

В Украине фиксируется системный дефицит специалистов в ключевых сферах — здравоохранении, образовании, инженерии и реабилитации.

Related video

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире «Украинского радио».

По его словам, наиболее критичными для стабилизации общества являются профессии врачей, учителей, инженеров и специалистов по реабилитации. Именно на эти направления сегодня делается главный акцент при формировании бюджетных мест и грантовой поддержки для студентов.

Среди наиболее дефицитных в здравоохранении названы:

терапевты, хирурги, анестезиологи, педиатры;

физиотерапевты — особенно в контексте помощи раненым военным и гражданским;

психологи — в связи с ростом потребностей в ментальной поддержке;

преподаватели всех уровней — от детских садов до школ и колледжей.

Также острой остается потребность в инженерно-технических кадрах:

специалисты по строительству и архитектуре — для восстановления разрушенных городов;

инженеры-энергетики — на фоне атак на критическую инфраструктуру;

транспортные инженеры, механики, разработчики дронов и авиационные специалисты — для нужд как гражданского, так и оборонного сектора.

Важно

Искусственный интеллект вытесняет женщин с рабочих мест: отчет ООН показал тревожную тенденцию

В Министерстве образования подтверждают, что работают над расширением госзаказа на эти направления и внедряют дополнительные механизмы поддержки студентов, обучающихся по контракту.

«В них мы вкладываем, там, во-первых, больше бюджетных мест, во-вторых, есть возможность поступать по гранту, имеются в виду контрактники, которые получают грант», — отметил Винницкий.

В то же время он обратил внимание на тревожную тенденцию — резкое снижение интереса поступающих к фундаментальным наукам: физике, химии, биологии, геодезии и экологии. Эти направления остаются малопопулярными, несмотря на их ключевое значение для научного и управленческого потенциала государства.

”Очевидно, что у нас есть определенные диспропорции в популярности некоторых специальностей по сравнению с тем, что требует рынок труда. К сожалению, у нас есть относительное малое количество абитуриентов, а потребности рынка труда велики”, — подчеркнул Винницкий.

Напомним, в Мониторинге основных событий в экономике Украины Минэкономики было отмечено, что за последние три года число официально трудоустроенных украинцев сократилось почти на миллион. При этом заработные платы продолжают активно расти.