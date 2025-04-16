Конкуренция ниже, зарплаты выше: рынок труда в Украине резко меняется

За последние три года число официально трудоустроенных украинцев сократилось почти на миллион. При этом заработные платы продолжают активно расти.

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Об этом сообщается в Мониторинге основных событий в экономике Украины (февраль 2025) Минэкономики.

В обзоре отмечается, что в декабре 2024 года количество застрахованных работников сократилось на 67 тысяч по сравнению с тем же периодом 2023 года. В министерстве поясняют, что снижение связано с мобилизацией сотрудников и продолжающимися миграционными процессами.

Что происходит на рынке труда в Украине

В 2024 году численность застрахованных лиц по-прежнему не вернулась к довоенному уровню — она остается на 968 тысяч человек ниже показателя 2021 года, что в целом негативно сказалось на ситуации на рынке труда. Согласно данным Госстата, средняя месячная зарплата штатных работников в 2024 году составила 21 473 гривны, что на 23,1% выше, чем в 2023 году. В четвертом квартале 2024 года этот показатель увеличился до 24 153 гривен, продемонстрировав рост на 25,6%.

Что происходит на рынке труда в Украине

В 2024 году по сравнению с 2023-м наиболее стремительный рост зарплат наблюдался в сферах "Информация и телекоммуникации" (на 38,2%) и "Строительство" (на 34,0%). При этом лидерами по уровню оплаты труда за 2023–2024 годы остались неизменными отрасли "Информация и телекоммуникации" — со средней зарплатой 52 457 гривен, а также "Финансовая и страховая деятельность" — 41 384 гривны.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.