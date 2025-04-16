Конкуренція нижча, зарплати вищі: ринок праці в Україні різко змінюється

За останні три роки кількість офіційно працевлаштованих українців скоротилася майже на мільйон. Водночас заробітні плати продовжують активно зростати.

Related video

Про це повідомляється в Моніторингу основних подій в економіці України (лютий 2025) Мінекономіки.

В огляді зазначається, що в грудні 2024 року кількість застрахованих працівників скоротилася на 67 тисяч, як порівняти з тим самим періодом 2023 року. У міністерстві пояснюють, що зниження пов'язане з мобілізацією співробітників і тривалими міграційними процесами.

Що відбувається на ринку праці в Україні

У 2024 році чисельність застрахованих осіб, як і раніше, не повернулася до довоєнного рівня — вона залишається на 968 тисяч осіб нижчою за показник 2021 року, що загалом негативно позначилося на ситуації на ринку праці. Згідно з даними Держстату, середня місячна зарплата штатних працівників 2024 року становила 21 473 гривні, що на 23,1% вище, ніж 2023 року. У четвертому кварталі 2024 року цей показник збільшився до 24 153 гривень, продемонструвавши зростання на 25,6%.

Що відбувається на ринку праці в Україні

У 2024 році порівняно з 2023-м найбільш стрімке зростання зарплат спостерігалося у сферах "Інформація та телекомунікації" (на 38,2%) і "Будівництво" (на 34,0%). Водночас лідерами за рівнем оплати праці за 2023–2024 роки залишилися незмінними галузі "Інформація та телекомунікації" — із середньою зарплатою 52 457 гривень, а також "Фінансова та страхова діяльність" — 41 384 гривні.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.