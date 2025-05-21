Искусственный интеллект вытесняет женщин с рабочих мест: отчет ООН показал тревожную тенденцию

Новый отчет Международной организации труда показал, что искусственный интеллект по-разному влияет на мужчин и женщин на рынке труда. Работа, которую чаще всего выполняют женщины, оказалась более уязвимой к автоматизации. Сильнее всего эта разница наблюдается в странах с высоким уровнем дохода.

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Об этом говорится в исследовании МОТ при ООН от 20 мая 2025 года.

Исследование показало, что почти 10% рабочих мест, которые обычно занимают женщины, могут существенно измениться из-за влияния искусственного интеллекта. Для "мужских" профессий этот показатель значительно ниже — всего 3,5%. Это связано с тем, что ИИ быстро берет на себя офисные и административные задачи, в частности секретарскую работу.

Несмотря на влияние ИИ, эксперты отмечают: полная замена людей маловероятна — их участие и дальше будет нужно. Вместо исчезновения, многие профессии просто изменятся. Кроме административной сферы, значительные трансформации могут затронуть работу в медиа, программировании и финансах, ведь генеративный ИИ продолжает активно развиваться.

"Мы подчеркиваем, что такая уязвимость не означает немедленной автоматизации всей профессии, а скорее свидетельствует о потенциальной возможности выполнения значительной части текущих задач с помощью этой технологии", — говорится в отчете МОТ.

Международная организация труда призывает правительства и бизнес не сосредотачиваться только на рисках, связанных с ИИ. Вместо этого следует искать способы использования новых технологий для улучшения условий труда, повышения его качества и эффективности.

Напомним, искусственный интеллект уже облегчает ежедневные рабочие процессы и повышает производительность, становясь частью нашей повседневности. В то же время его стремительное развитие создает риски для некоторых профессий, которые могут исчезнуть.

Также сообщалось, что во время, когда искусственный интеллект постепенно вытесняет людей из традиционных профессий, все больше внимания привлекают специальности, которые сложно автоматизировать. Одна из таких — не требует диплома, ее можно быстро освоить и она способна приносить стабильный и достойный доход.