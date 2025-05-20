Могут исчезнуть через 20 лет: какие профессии станут неактуальны из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект упрощает рабочие процессы и повышает нашу производительность, и таким образом активно проникает в повседневную жизнь. Однако он может угрожать существованию ряда профессий.

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Об этом пишет Pew Research Center.

Какие профессии могут исчезнуть через 20 лет

По этой теме провели исследование, в котором приняли участие 1000 экспертов по искусственному интеллекту и 5 400 взрослых жителей Соединенных Штатов Америки. Людей спросили, какое влияние будут иметь технологии на экономику и рынок труда в Америке в течение следующих 20 лет.

56% экспертов по искусственному интеллекту считают, что влияние будет положительным, но и признают, что некоторые профессии могут исчезнуть в ближайшие десятилетия. В то же время взрослые настроены менее оптимистично. Только 17% из них ожидают положительного влияния технологий на рабочие места и экономику.

По мнению экспертов, развитие искусственного интеллекта будет способствовать сокращению рабочих мест в ряде сфер.

Какие профессии имеют риск потерять актуальность:

кассиры;

водители грузовиков;

журналисты;

работники фабрик;

инженеры программного обеспечения.

Большинство взрослых американцев согласны с тем, что ИИ со временем вытеснит эти специальности. Исключением стали водители грузовиков — лишь треть респондентов считает, что искусственный интеллект сможет полностью их заменить.

Напомним, во времена, когда искусственный интеллект все активнее вытесняет людей из традиционных профессий, растет интерес к специальностям, которые остаются недоступными для автоматизации. Одна из них не требует диплома, быстро осваивается и приносит достойную прибыль.

Фокус также ранее писал, что в исследовании Work.ua сказано, что в Украине стало больше вакансий "без опыта" и выросла средняя зарплата.