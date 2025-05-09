В Украине стало больше вакансий "без опыта" и выросла средняя зарплата: исследование

В апреле в 56% вакансий работодатели ожидали от соискателей опыт работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков. Для сравнения, год назад таких было 39%.

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Об этом говорится в исследовании Work.ua.

"Вероятно, для преодоления дефицита кадров работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение", — отметила компания.

Также увеличилось количество работы для студентов. В 25% вакансий компании готовы нанимать людей, которые параллельно получают образование. Что касается дистанционной работы, то в апреле количество удаленных вакансий выросло лишь на 1%.

Средняя зарплата в Украине

В частности, с начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн. Апрель не стал исключением — показатель вырос до 24 500 грн.

В частности, вырос доход в категориях:

"Транспорт, автобизнес" — 35 000 грн, +8% к марту;

"Продажи, закупки" — 32 500 грн, +5%;

"Юриспруденция" — 25 000 грн, +5%;

"Страхование" — 25 975 грн, +4%.

Самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Силы обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Вне этих сфер выше среднего доход имеют медиабайеры (65 000 грн), брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 000 грн), водители-международники (55 000 грн), аккумуляторщики (52 500 грн), риелторы (52 500 грн), трейдеры (52 500 грн).

Напомним, с 8 мая 2025 года Госпродпотребслужба начинает контроль за содержанием объявлений о вакансиях. Это предусмотрено Законом Украины. Объявления будут проверять, в частности, на наличие дискриминации и манипуляций.

Фокус также ранее писал, что аналитики отмечают рост зарплат по всей территории Украины, однако ряд вакансий остается незакрытым из-за дефицита кадров. Сейчас отмечается рост заинтересованности к удаленной работе.