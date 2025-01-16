Эксперты рассказали об изменениях рынка труда: популярные вакансии и уровень зарплат в 2025 (фото)

Аналитики отмечают рост зарплат по всей территории Украины, однако ряд вакансий остается незакрытым из-за дефицита кадров. Сейчас отмечается рост интереса к удаленной работе.

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В течение 2024 года украинские работодатели смогли адаптироваться из-за провождения войны и ее последствий, несмотря на наличие определенных кризисных тенденций. Об этом говорится в исследовании аналитиков от OLX Работа.

Специалисты говорят, что сейчас активность работодателей и соискателей работы показывает положительную умеренную динамику к росту. В то же время спрос на ряд специалистов из-за увеличения дефицита кадров продолжает увеличиваться.

Средняя зарплата в Украине на 2024 год (фото: OLX)

Аналитики указывают, что сейчас важными критериями соискателя является безопасная локация, социальный пакет и наличие бронирования. Сейчас заработная плата уже не является ключевым критерием при поиске работы.

Специалисты установили, что сейчас медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 тыс. грн, однако в ряде регионов динамика разная — в Херсонской области сейчас она составляет 22 тыс. грн (+45%), в Черновицкой — 21,5 тыс. (+34,5%). Более чем на треть оплата труда увеличилась во Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Что касается крупнейших городов Украины, то лидерами остаются Львов и Киев — 22,5 тыс. гривен) рост на +22% и +13% соответственно). В Днепре средняя медианная зарплата составляет 20,5 тыс. грн, или +17% по сравнению с прошлогодними показателями.

Зарплата и уровень оплаты труда (фото: OLX)

По данным аналитиков OLX Работа, наиболее привлекательными были профессии менеджера интернет-магазина, упаковщика на производстве, копирайтера, комплектовщика и сторожа. Тогда как специалисты по специальностям аудитор, стоматолог, автоэлектрик, конструктор и фармацевт имели наибольший дефицит кадров в течение прошлого года.

Также специалисты отмечают рост предложений удаленной работы, которая стала на +31% популярной по количеству объявлений по сравнению с 2023 годом. Также в этом направлении выросла средняя зарплата, которая теперь составляет около 19,1 тыс. грн.

Топ самых оплачиваемых и самых непривлекательных профессий в 2024 (фото: OLX)

Что касается подработки, то чаще всего в этой категории больше всего заинтересованность проявляли к сфере строительства, логистики или доставки, а также к отраслям рекламы, дизайна и PR. Что касается уровня заработных плат, то больше всего предлагают на строительстве (22 тыс. грн), СТО и автомойки (17,5 тыс.), колл-центры (17,5 тыс.), а наименьший уровень оплаты труда заметен в таких отраслях как охрана (4950 грн), клининг (4100 грн) и сельское хозяйство (4 тыс. грн).

Ранее сообщалось, как меняется рынок труда в Украине. Многие украинцы выезжают за границу в поисках безопасности и стабильного дохода, что создает дополнительный дефицит кадров на внутреннем рынке труда.

Также стало известно, что зарплаты растут из-за дефицита кадров. В частности номинальные зарплаты выросли на 22,3% в третьем квартале 2024 года. Тенденции роста зарплат и условий труда могут продолжиться в 2025 году при условии стабилизации экономической ситуации