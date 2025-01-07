Зарплаты в Украине растут высокими темпами из-за дефицита кадров, — НБУ

В частности номинальные зарплаты выросли на 22,3% в третьем квартале 2024 года. Тенденции роста зарплат и условий труда могут продолжиться в 2025 году при условии стабилизации экономической ситуации.

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В Украине стремительно растет заработная плата. Главной причиной роста является дефицит работников. Об этом сообщается в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за январь 2025 года.

"Зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. По данным ГССУ, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22.3% г/г, а реальные — на 14.2% г/г (по расчетам НБУ согласно данным ГССУ)", — говорится в обзоре Национального банка.

Фото: НБУ

В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения ВС РФ).

Согласно косвенным показателям, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям, как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Фото: НБУ

Количество новых вакансий и резюме в декабре уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Это было вызвано традиционным сезонным спадом активности на рынке труда. Однако в годовом измерении объемы вакансий и резюме выросли, что свидетельствует о дальнейшем оживлении рынка.

Несмотря на незначительное увеличение предложения рабочей силы, дефицит кадров остается существенным и ограничивает деятельность многих предприятий. Особенно это касается секторов экономики, которые нуждаются в высококвалифицированных работниках.

Также в НБУ отметили, что по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины и в дальнейшем незначительно росло и составило 6,8 млн человек по состоянию на 16 декабря 2024 года. Отметили, что растет адаптация украинских мигрантов за рубежом. Так, согласно исследованию Национального банка Польши, экономическая активность мигрантов из Украины выше, чем поляков. Самая высокая — среди украинцев, выехавших до начала полномасштабного вторжения (93%), что объясняется как более долгой адаптацией, так и тем, что большинство выезжало именно с целью заработков.

Напомним, в начале 2025 года Правительство Украины в пояснительной записке к закону о государственном бюджете 2025 года объяснил будущий рост зарплат украинцев дефицитом на рынке труда. Ориентировочно считают, что граждане будут получать на 10% больше, но на самом деле весь рост "съест" инфляция.