Нехватка ресурсов и реформа госслужбы: какой рост зарплат ожидается в 2025 году

Формально средняя зарплата украинцев вырастет в течение 2025 года, свидетельствуют предположения правительства Украины. Причина такой ситуации — нехватка кадров на рынке труда.

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Правительство Украины в пояснительной записке к закону о государственном бюджете 2025 года объяснило будущий рост зарплат украинцев дефицитом на рынке труда. Ориентировочно считают, что граждане будут получать на 10% больше, но на самом деле весь рост "съест" инфляция. Об изменениях, которые ожидают украинцев в новом году, написали на портале "24 канала".

Зарплата в Украине в 2025 году

Чтобы оценить, произойдет ли реальный рост зарплат в Украине в 2025 году, на портале изучили пояснительную записку к проекту бюджета, который правительство подало в Верховную Раду осенью 2024 года. Чиновники объяснили, как изменятся доходы граждан:

минимальная зарплата сохранится на уровне 8 тыс. грн. Причина, по которой зафиксировали этот показатель, — рост на 16%, который произошел в 2024 году;

средняя зарплата в Украине — ожидается рост до 24 389 грн.

На портале посчитали, что ожидаемый рост зарплат — это "плюс" 10,5% в течение года. В то же время обратили внимание на то, что инфляция в 2025 году планируется на уровне 9,5%. Таким образом установили, что реальный рост составит всего лишь 1%, говорится в статье.

Между тем в пояснении правительства указано, по каким причинам вырастет номинальная средняя зарплата. Основная причина — проблемы на рынке труда, связанные с дефицитом квалифицированных кадров. То есть работодатели будут предлагать на 10% более высокую зарплату, чтобы привлечь специалистов, но на самом деле люди будут получать те же деньги из-за роста инфляции, показывают расчеты.

В пояснительной записке к бюджету также рассказали о еще одном направлении изменений зарплат в Украине. Как отметили чиновники, в 2025 году, в соответствии с требованиями Европейского Союза, госслужащим оплату труда будут проводить в соответствии с квалификацией должностей (начала действовать в 2024 году, указано на портале Кабмина).

Зарплата в Украине — средняя зарплата в 2025 году Фото: Скриншот Зарплата в Украине — изменения оплаты труда госслужащих Фото: Скриншот

Отметим, 1 января Фокус писал о новациях бюджета в 2025 году. Среди прочего, правительство "заморозило" на три года минимальную зарплату, а также прожиточный минимум и минимальный должностной оклад. Минимальная зарплата будет составлять 8 тыс. грн в мес., то есть стоимость часа рабочего времени — 48 грн. (1,13 долл. по курсу НБУ на 2 января). Кроме того, установлены размеры зарплат для разных категорий украинцев: для трудоспособных — 3 028 грн, нетрудоспособных — 2 361 грн.

На указанные числа отреагировал глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. По словам нардепа, он понимает, почему правительство заморозило доходы украинцев, но не совсем с этим согласен. Такие решения не помогут вернуть граждан из-за границы, написал политик в Telegram.

Напоминаем, 11 декабря Даниил Гетманцев сообщил, сколько штрафов заплатили интернет-магазины по результатам проверок налоговой, и объяснил, какова была причина наказаний.