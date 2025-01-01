Как будут жить украинцы в 2025 году, во многом определил принятый осенью госбюджет. А в нем предусмотрена "заморозка" на три года минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимального должностного оклада в бюджетной сфере. Подробно в материале Фокуса.

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После подписания президентом Владимиром Зеленским государственный бюджет Украины на 2025 год, выполнение которого снова во многом будет зависеть от международной помощи, предусматривает усиление безопасности и обороны (2,2 трлн грн) страны. На социальную защиту направят 420,9 млрд грн, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование. А вот прожиточный минимум на следующий год "заморозят". Фокус выяснил его размер, какими будут выплаты ВПЛ и поднимут ли минимальную зарплату в 2025 году.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум 2025 года

Согласно закону № 4059-IX "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", который Верховная Рада приняла 19 ноября 2024 года, размер прожиточного минимума в Украине останется на уровне 2024 года. Это означает, что не изменится и размер минимальной зарплаты в следующем году. Он составит 8 000 грн, а почасовая ставка — 48 грн.

Прожиточный минимум с 1 января 2025-го года принят в Госбюджете Фото: пресс-служба Верховной Рады

Прожиточный минимум на 2025 год на одного человека следующий:

для основных категорий населения — 2 920 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц (общий показатель) — 3 028 грн.

прожиточный минимум на 2025 год для нетрудоспособных лиц — 2 361 грн;

для лиц, утративших трудоспособность (для расчета доплат в зонах радиоактивного загрязнения) — 1 600 грн.

Замораживание минимальных социальных стандартов в Украине — что известно Фото: Getty Images

Замораживание минимальных социальных стандартов: что это значит для украинцев

То, что замораживание минимальных социальных стандартов на 2025-2027 годы довольно жесткая политика, признал даже председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Самое большое замечание касается замораживания минимальных социальных стандартов на 2025-2027 годы... Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичной выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов", — прокомментировал Гетманцев.

Влияние "заморозки" почувствуют прежде всего пенсионеры и граждане на минимальной ставке, однако не только они

Влияние "заморозки" почувствуют прежде всего пенсионеры и граждане на минимальной ставке, однако не только они. Ведь минимальная зарплата выполняет ключевую роль в формировании многих социальных стандартов, влияя на такие направления, как штрафные санкции(размер многих штрафов в Украине зависит от минимальной заработной платы) или налоговые вопросы. Замораживание может привести к уменьшению доходов граждан и соответственно, поступлений в государственный бюджет, что повлияет на экономическую стабильность.

Важно

Минимальная зарплата в Украине и странах ЕС: как отличаются выплаты (инфографика)

Также заморозка минималки может иметь влияние на пенсии. Ведь может быть использована, как доход застрахованного лица, используемый для расчета размера пенсии.

И хотя правительство Украины обосновало замораживание минимальной заработной платы необходимостью экономической стабилизации в условиях кризиса, эксперты говорят, что замораживание минимальной заработной платы в стране противоречит принципам социальной справедливости и защиты трудовых прав, которые закреплены в Конституции.

Кто имеет право на выплаты ВПЛ- что для этого нужно Фото: Из открытых источников

Выплаты ВПЛ в 2025 году: кому гарантированно продлят помощь

По словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, почти за три года вторжения России на прямую поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) было потрачено 166 млрд грн. Выплаты переселенцам сохранят и в 2025 году. Однако на 2025 год в госбюджете заложено около 48,6 млрд грн на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это меньше, чем в предыдущие годы.

Как говорит член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко, с каждым годом переселенцы получают от государства все меньше. В начале полномасштабной войны, в 2022-м, выплаты составляли около 73 млрд грн, в 2023 году — 57 млрд: "Как видим, каждый год, к сожалению, сумма уменьшается".

Заморозка может привести к уменьшению доходов граждан и соответственно, поступлений в государственный бюджет, что повлияет на экономическую стабильность

В 2025 году на выплаты ВПЛ имеют право внутренне перемещенные лица, которым исполнилось 60 лет, но они не получают пенсию. Поэтому им и в дальнейшем будут оказывать помощь как ВПЛ, согласно п.13-4 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Размеры выплат ВПЛ в Украине составляют: 3000 грн для лиц с инвалидностью и несовершеннолетних детей, а для всех остальных — 2000 грн. Вероятно, такой размер выплат сохранится и в 2025 году.

Заметим, что выплата помощи назначается на второй шестимесячный период на основании подачи заявления на назначение помощи.

Для продолжения выплат ВПЛ не нужно указывать период перемещения Фото: Из открытых источников

Для продолжения помощи, нужно:

соответствовать имущественным критериям, предусмотренным п.п.7-7-1 Порядка: не иметь депозитов, жилого помещения на территории, не внесенной в Перечень боевых действий или временной оккупации, дорогостоящих приобретений и тому подобное;

среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье в течение 3-х месяцев, за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты помощи, не должен быть более 9444 грн.

Добавим, что для продолжения выплат ВПЛ не нужно указывать период перемещения, а также быть дополнительно трудоустроенным, стоять на учете в Центре занятости и тому подобное.

На аналогичных основаниях имеют право на продолжение выплат также и другие лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату или получающие государственную соцпомощь, а также лица с инвалидностью III группы.