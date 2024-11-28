Зеленский подписал закон "О государственном бюджете" на 2025 год: на что пойдут средства

Приоритетом сметы остается защита Украины, а также закупка и производство оружия, дронов и техники.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По информации премьера, в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы — 2,05 трлн грн.

Пост Дениса Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

Приоритетом бюджета станет финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяется 2,2 трлн гривен.

На социальную защиту направят 420,9 млрд грн, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", — отметил Шмыгаль.

Напомним, 19 ноября Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". А 27 ноября Денис Шмыгаль сообщал, что изменения в налоговый кодекс заработают не раньше 1 декабря.