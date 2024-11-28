Зеленський підписав закон "Про державний бюджет" на 2025 рік: на що підуть кошти

Пріоритетом кошторису залишається захист України, а також закупівля та виробництво зброї, дронів і техніки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За інформацією прем’єра, загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

Пост Дениса Шмигаля Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Пріоритетом бюджету стане фінансування сил безпеки та оборони, закупівля та виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяється 2,2 трлн гривень.

На соціальний захист скерують 420,9 млрд грн, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", — зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, 19 листопада Рада ухвалила у другому читанні та в цілому Закон "Про Державний бюджет України на 2025 рік". А 27 листопада Денис Шмигаль повідомляв, що зміни до податкового кодексу запрацюють не раніше від 1 грудня.