"Заднім числом" не підвищать: Шмигаль розповів, коли набуде чинності закон про податки

Уряд звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого підписання "бюджетного" та "податкового" законів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Після цього країна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та виплат заробітних плат оборонцям.

Найближчими дням закон про державний бюджет на 2025 рік та зміни до податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін вже звернувся до глави держави щодо якнайшвидшого підписання цих законів, оскільки вони важливі для наповнення витратних статей для оборони держави і є однією з ключових вимог кредиторів країни.

Водночас урядовець зазначив, що зміни до податкового кодексу запрацюють не раніше 1 грудня.

"Це дуже важливий момент, який ми обговорили й з парламентарями, і з президентом. Тобто ніяких "вступів у силу заднім числом" не буде", - розповів прем'єр, пояснивши, що після того, як документ буде підписаний главою держави, Верховна Рада прийме правку, якою всі положення цього закону набудуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року.

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"Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони", — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. У 2025 році країна витратить на армію понад 2,2 трлн грн. Причому половина оборонного бюджету становить зарплата захисників і захисниць.

739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї, майже 47 млрд грн спрямується на закупівлю дронів та ще 55 млрд грн піде на модернізацію оборонно-промислового комплексу, перерахував очільник Уряду, пояснивши, що Україна самостійно фінансує власну армію.

Соціальна частина бюджету, частина коштів на яку надходить від партнерів, становить майже 421 млрд грн. Серед іншого, вони підуть на індексацію пенсій, як запланована на березень 2025 року плануємо провести.

"Це наше зобов'язання й одна з ключових соціальних умов", — розповів Денис Шмигаль.

Окрім того, 10,5 млрд грн будуть спрямовані ветеранам, майже 200 млрд грн надійдуть освітній галузі, а 217 млрд грн — в медицину.

Зазначимо, законопроєкт №11416-д, у якому, серед іншого, підняли військовий збір з 1,5% до 5%, президент України Володимир Зеленський мав підписати через 15 днів після прийняття, тобто ще 30 жовтня.

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