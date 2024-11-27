"Задним числом" не повысят: Шмыгаль рассказал, когда вступит в силу закон о налогах

Правительство обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно скорейшего подписания "бюджетного" и "налогового" законов, сообщил премьер Денис Шмыгаль. После этого страна получит дополнительный ресурс для закупки оружия и выплат заработных плат защитникам.

В ближайшие дни закон о государственном бюджете на 2025 год и изменения в налоговый кодекс будут подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин уже обратился к главе государства относительно скорейшего подписания этих законов, поскольку они важны для наполнения расходных статей для обороны государства и являются одним из ключевых требований кредиторов страны.

В то же время чиновник отметил, что изменения в налоговый кодекс заработают не раньше 1 декабря.

"Это очень важный момент, который мы обсудили и с парламентариями, и с президентом. То есть никаких "вступлений в силу задним числом" не будет", — рассказал премьер, пояснив, что после того, как документ будет подписан главой государства, Верховная Рада примет правку, которой все положения этого закона вступят в силу не ранее 1 декабря 2024 года.

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"После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны", — сообщил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны. В 2025 году страна потратит на армию более 2,2 трлн грн. Причем половина оборонного бюджета составляет зарплата защитников и защитниц.

739 млрд грн предусмотрено на производство и покупку военной техники и оружия, почти 47 млрд грн направится на закупку дронов и еще 55 млрд грн пойдет на модернизацию оборонно-промышленного комплекса, перечислил глава правительства, объяснив, что Украина самостоятельно финансирует собственную армию.

Социальная часть бюджета, часть средств на которую поступает от партнеров, составляет почти 421 млрд грн. Среди прочего, они пойдут на индексацию пенсий, как запланированная на март 2025 года планируем провести.

"Это наше обязательство и одно из ключевых социальных условий", — рассказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, 10,5 млрд грн будут направлены ветеранам, почти 200 млрд грн поступят образовательной отрасли, а 217 млрд грн — в медицину.

Отметим, законопроект №11416-д, в котором, среди прочего, подняли военный сбор с 1,5% до 5%, президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать через 15 дней после принятия, то есть еще 30 октября.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о росте налогов и о том, что изменится для граждан и предприятий разных форм собственности.

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