Военный сбор и другие налоги должны вырасти: что говорится в бюджете 2025 года

Главной статьей расходов является безопасность и оборона, на которую должно пойти более 2,2 трлн бюджетных средств.

Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2025 год, за который проголосовали 257 депутатов. Документ предусматривает увеличение налогов, хотя соответствующий закон пока не подписан президентом. Голосование состоялось после того, как Владимир Зеленский представил парламенту план обеспечения внутренней устойчивости. Однако, по мнению ряда депутатов, бюджет на 2025 год слабо учитывает ключевые приоритеты, обозначенные президентом для укрепления устойчивости страны. Об этом говорится в материале издания "ВВС".

Обсуждение бюджета было весьма эмоциональным, но министр финансов Сергей Марченко призвал депутатов поддержать документ, подчеркнув важность его принятия "несмотря на острые политические разногласия". Во втором чтении проект бюджета претерпел минимальные изменения. Например, в нем по-прежнему не предусмотрено повышение социальных стандартов: прожиточный минимум и минимальная зарплата останутся замороженными в 2025 году. Ключевая статья расходов — безопасность и оборона, на которую планируется выделить свыше 2,2 трлн грн, что составляет более половины всех расходов бюджета, общий объем которых приближается к 4 трлн грн.

Но ко второму чтению расходы общего фонда увеличили на 50 млрд грн – до 3,709 трлн грн.

"Мы сосредоточились на приоритетах: обеспечении обороны, социальной поддержке населения и создании возможностей для восстановления экономики", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Чиновник отметил, что бюджет на следующий год представлен как реалистичный и сбалансированный. Схожую позицию выразила глава парламентского комитета по бюджету Руслана Пидласа. Однако некоторые критики высказывают сомнения, указывая на противоречия в проекте бюджета на 2025 год.

Повышение налогов

Одной из главных интриг бюджета на следующий год стало повышение налогов, предусмотренных при его формировании. Однако президент до сих пор не подписал соответствующий законопроект, который депутаты утвердили еще в октябре.

"Зашел на сайт Парламента — а не подписан налоговый законопроект. Открыл бюджет — а там он учтен). Прямо в тексте написано)))", — написал в соцсетях член финансового комитета парламента, депутат от оппозиционного "Голоса" Ярослав Железняк.

Министр финансов Сергей Марченко, выступая в парламенте при обсуждении бюджета, сообщил, что планируется получить 141 млрд грн доходов за счет повышения налогов. В то же время Ольга Василевская-Смаглюк, член финансового комитета и представительница "Слуги народа", ранее отмечала, что без увеличения налогов будет сложно найти средства для покрытия заложенных в бюджете 120 млрд грн, предназначенных на финансирование Сил обороны. Она подчеркнула, что без этих мер бюджет может оказаться несбалансированным.

"Нам нужно где-то взять 120 миллиардов, которые уже есть в проекте бюджета, предусмотрены на армию, но не подкреплены повышением налогов", — объяснила народная депутат в телеэфире.

Вместе с тем, бизнес воспринимает увеличение военного сбора и дополнительную налоговую нагрузку как ухудшение и без того нелегких условий работы в Украине во время войны. Обозреватели предполагают, что это может привести к возврату части зарплат в тень, уменьшению инвестиционной активности и замедлению экономики.

Примечательно, что в октябре, когда парламент одобрил закон о повышении налогов, данные Минэкономики показали замедление роста ВВП до 1,3% против 3,8% в сентябре, то есть в три раза.

На что добавили средств

Почти половина от добавленных в бюджет 2025 года расходов – 24 млрд грн – пойдет на образование, – по 12 млрд назначено на доплаты учителям и инвестиционные проекты в образовательной сфере (в частности, 6,2 млрд грн на бомбоубежища в школах).

Кроме того, на 6,3 млрд грн увеличили расходы на медицину. А также прибавили 5 млрд грн в поддержку ветеранов. Более чем на 1,4 млрд грн увеличили расходы Минсоцполитики. Львиная доля – 1 млрд грн – пойдет на помощь внутренне перемещенным лицам.

На компенсацию за разрушенное жилье выделено 3 млрд грн, а на возмещение ущерба за поврежденное имущество – 1 млрд грн. (По данным экспертов, на начало 2024 года общий ущерб жилищному фонду составил около 60 млрд долларов). Дополнительно в проекте государственного бюджета предусмотрено 1 млрд грн для поддержки животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Также по 1 млрд грн запланировано на реализацию инвестиционных проектов через Государственный фонд регионального развития и восстановительные работы в Харькове.

Министерству культуры и стратегических коммуникаций выделено дополнительно 488,4 млн грн, из которых 200 млн грн направлены на проекты стратегических коммуникаций и продвижение позитивного имиджа Украины за границей. Также предусмотрено 150 млн грн для поддержки украинцев за рубежом и содействия их возвращению на родину через работу Агентства единства украинцев при Минэкономики. Национальной академии наук выделено 277 млн грн дополнительно на проведение исследований в области обороны.

А "Укрзализныця" получит 128 млн грн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, что является обязательным условием предоставления европейских средств.

Некоторые из поправок в окончательный вариант бюджета на следующий год внесли депутаты.

Среди них, как сообщила глава бюджетного комитета Руслана Пидласа, решение не переводить больницы на казначейское обслуживание, которое критиковали как несоответствующее медицинской реформе и воспринимали как отказ от практики "деньги ходят за пациентом". Кроме того, депутаты решили изъять норму о возможности партиям покупать военные ОВГЗ.

Споры из-за дорог и прокуроров

В бюджете на 2025 год решили прекратить финансирование Дорожного фонда, что вызвало критику после первого чтения документа. Это решение позволило увеличить доходы общего фонда бюджета на 50 млрд грн, при этом расходы специального фонда сократились более чем на 47 млрд грн, значительная часть которых предназначалась для Дорожного фонда. Тем не менее, на ремонт дорог, важных для обороны и экономики страны, в проекте госбюджета предусмотрено 12,6 млрд грн.

По данным Министерства финансов, средства в размере 43,2 млрд грн, ранее направляемые в специальный фонд на поддержку Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий бюджет.

В то же время, как напомнила член финансового комитета и депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина, правительство обещало, что все средства дорожного фонда будут направлены на ВСУ, но на самом деле произошло увеличение финансирования дорожных проектов на 1,2 миллиарда гривен. "В частности, из этих средств 24 миллиарда идут на погашение долгов по "Большому строительству", что делает дороги приоритетными, несмотря на обещания направить эти ресурсы на нужды обороны", — отметила Нина Южанина на брифинге.

Ко второму чтению правительство сократило финансирование Генпрокуратуры – на 1,2 млрд. грн. Большая часть этих средств пойдет на финансирование Минобороны и ГУР.

Однако, по мнению Нины Южаниной, здесь произошла подмена понятий: тогда как правительство обещало не повышать зарплаты прокурорам, они все-таки вырастут, просто рост будет меньше на 1,2 млрд грн.

Кроме того, как отметила также представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, расходы, идущие по общей статье на безопасность и оборону, часто перераспределяются в пользу силовиков, а не военных.

"Ненормально, когда увеличиваются расходы на БЭБ, прокуратуру, Счетную палату, когда на фронте не хватает дронов, а в мирных городах проблемы с ПВО. Все деньги сейчас должны идти на оружие, фортификации, нашу оборону от врага".

Западные деньги на оборону Украины

Бюджет 2025 года – не первый военный бюджет Украины. Но первое, в котором средства от западных партнеров могут пойти на оборону – через спецфонд.

В частности, речь идет о 2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств, которые должны поступить в украинский бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия. Они будут отображаться в спецфонде внешних заимствований и расходах Минобороны.

Как отметил член финансового комитета парламента Ярослав Железняк, эти 90 млрд грн – средства, которые Великобритания дает Украине в рамках 50 млрд долларов от G7.

"Это, наверное, первый случай, когда международная помощь в таком объеме прямо компенсирует расходы сугубо военного характера, — написал депутат в соцсетях. — Я бы сказал, очень хороший прецедент и пример для подражания другими странами-партнерами".

В следующем году Украина ожидает получить от союзников 38,4 млрд долларов, хотя многие обозреватели предполагают, что международная финансовая поддержка Украины может сократиться.

Напомним, что в июле народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, какой размер "дыры" в госбюджете Украины и почему он появился. По ее словам, не хватает 500 млрд грн. Причина такого дефицита — отсутствие помощи США в начале 2024 года, когда правительство тратило деньги на закупку военной техники и снарядов по всему миру.

Напоминаем, 18 сентября Фокус подробно описал о росте налогов и о том, что изменится для отдельных граждан и предприятий разных форм собственности.