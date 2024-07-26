Можем поднять НДС: правительству нужно отыскать 500 миллиардов для нужд Сил обороны, — нардеп

В украинском бюджете сейчас "дыра" размером полтриллиона гривен, объяснила нардеп Роксолана Пидласа. Чтобы покрыть дефицит, придется поднять налоги, но денег пока печатать не будут.

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Правительство Украины и народные депутаты должны срочно утвердить изменения в Налоговый кодекс. Благодаря этим изменениям в государственный бюджет поступит почти 500 млрд грн, которые пойдут на зарплаты военным и покупку военной техники. О том, откуда государство планирует взять деньги для покрытия дефицита, народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа рассказала в подкасте "Украинской правды".

Пидласа объяснила, что до конца года правительство должно найти 500 млрд грн для пополнения госбюджета. Такая большая нехватка возникла вследствие того, что в начале 2024 года Украина не получала военную помощь США и самостоятельно покупала оружие по всему миру. Для этого расходы со второй половины года перенесли на первую. Поэтому, чтобы в дальнейшем финансировать расходы, Верховной Раде придется в "авральном режиме" поддержать предложения Кабмина. В частности, придется воспользоваться такими источниками:

новые налоги — бюджет "заработает" 125 млрд грн;

экономия на обслуживании внешнего долга — 126 млрд грн;

облигации внутригосударственного займа — 160 млрд грн;

усиленный сбор налогов и сборов, рост акциза на горючее и табак — 89 млрд грн.

В то же время Пидласа отметила, что правительство может вернуться к идее поднять налог на добавленную стоимость (НДС). В 2024 году этот налог принесет бюджету более 788 млрд грн. Если его увеличить на 2–4% — то будет "ощутимый эффект".

"Мой политический прогноз: мы еще вернемся к идее по повышению НДС. То предложение, которое мы обсуждаем сейчас, еще претерпит изменения. Народные депутаты не проголосуют полностью за версию правительства", — подчеркнула нардеп.

Впрочем, депутат уверена, что новых денег государство печатать не будет. Но главное — срочно принять изменения, которые принесут бюджету новые поступления.

"Повышать налоги в Украине надо "уже вчера", ведь соответствующие изменения должны заработать с 1 сентября. Если парламент не успеет принять необходимые решения, то военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября. Об эмиссии или, если просто, "печати" денег речь пока не идет", — услышали журналисты.

Госбюджет 2024 — детали

На какие нужды пойдут деньги, которые, как надеются чиновники, поступят в госбюджет:

495 млрд — на нужды обороны, в том числе — на выплату 70 тыс. грн бойцам за 30 дней на нуле, а также — на выплату зарплат военным, закупку и ремонт военной техники;

4,5 млрд — на пополнение Резервного фонда, за средства которого строят фортификации и финансируются срочные расходы;

400 млн грн — для украинцев, которые вернулись из плена;

101 млн грн — на пенитенциарные учреждения.

Отметим, 18 июля народный депутат Ярослав Железняк рассказал об идее правительства внести изменения в Налоговый кодекс. Политик пояснил, что планируют поднять различные виды военных сборов для населения и предпринимателей. Ориентировочно, речь идет о повышении ставок от 1% до 5%.

Напоминаем, правительство планирует поднять налог на сладкие газированные напитки: Фокус выяснил, какие это откликнется на ценах в магазинах.