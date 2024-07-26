Можемо підняти ПДВ: уряду потрібно відшукати 500 мільярдів для потреб Сил оборони, — нардеп

В українському бюджеті зараз "діра" розміром пів трильйона гривень, пояснила нардепка Роксолана Підласа. Щоб покрити дефіцит, доведеться підняти податки, але грошей поки що не друкуватимуть.

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Уряд України та народні депутати повинні терміново затвердити зміни до Податкового кодексу. Завдяки цим змінам у державний бюджет надійде майже 500 млрд грн, які підуть на зарплати військовим та купівлю військової техніки. Про те, звідки держава планує взяти гроші для покриття дефіциту, народна депутатка та глава бюджетного комітету Роксолана підласа розповіла у подкасті "Української правди".

Підласа пояснила, що до кінця року уряд має відшукати 500 млрд грн для поповнення держбюджету. Така велика нестача виникла внаслідок того, що на початку 2024 року Україна не отримувала військову допомогу США і самостійно купувала зброю по всьому світу. Для цього витрати з другої половини року перенесли на першу. Тому, щоб надалі фінансувати видатки, Верховній Раді доведеться у "авральному режимі" підтримати пропозиції Кабміну. Зокрема, доведеться скористатись з таких джерел:

нові податки — бюджет "заробить" 125 млрд грн;

економія на обслуговуванні зовнішнього боргу — 126 млрд грн;

облігації внутрішньодержавної позики — 160 млрд грн;

посилене збирання податків та зборів, зростання акцизу на пальне і тютюн — 89 млрд грн.

Водночас Підласа наголосила, що уряд може повернутись до ідеї підняти податок на додану вартість (ПДВ). У 2024 цей податок принесе бюджету понад 788 млрд грн. Якщо його збільшити на 2–4% — то буде "відчутний ефект".

"Мій політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї щодо підвищення ПДВ. Та пропозиція, яку ми обговорюємо зараз, ще зазнає змін. Народні депутати не проголосують повністю за версію уряду", — наголосила нардепка.

Втім, депутатка впевнена, що нових грошей держава не друкуватиме. Але головне — терміново ухвалити зміни, які принесуть бюджету нові надходження.

"Підвищувати податки в Україні треба "вже вчора", адже відповідні зміни мають запрацювати з 1 вересня. Якщо парламент не встигне ухвалити необхідні рішення, то військові ризикують залишитися без зарплат уже наприкінці вересня. Про емісію або, якщо просто, "друк" грошей наразі не йдеться", — почули журналісти.

Держбюджет 2024 — деталі

На які потреби підуть гроші, які, як сподіваються урядовці, надійдуть до держбюджету:

495 млрд — на потреби оборони, зокрема — на виплату 70 тис. грн бійцям за 30 днів на нулі, а також — на виплату зарплат військовим, закупівлю та ремонт військової техніки;

4,5 млрд — на поповнення Резервного фонду, за кошти якого будують фортифікації та фінансуються термінові витрати;

400 млн грн — для українців, які повернулись із полону;

101 млн грн — на пенітенціарні установи.

Зазначимо, 18 липня народний депутат Ярослав Железняк розповів про ідею уряду внести зміни у Податковий кодекс. Політик пояснив, що планують підняти різні види військових зборів для населення та підприємців. Орієнтовно, ідеться про підвищення ставок від 1% до 5%.

Нагадуємо, уряд планує підняти податок на солодкі газовані напої: Фокус з'ясував, як це вплине на ціни в магазинах.