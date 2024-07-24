В Україні різко зростуть основні податки: скільки доведеться платити

За даними журналістів, підвищення податків має хоча б частково компенсувати додаткові витрати на оборону в розмірі 500 млрд грн.

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Кабінет міністрів передав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, планується збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Також пропонується запровадити акцизи на солодкі газовані напої та зобов'язати платити військовий збір під час купівлі нових автомобілів і продажу нерухомості. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Нововведення може також торкнутися оподаткування посилок з-за кордону. Ці заходи спрямовані на часткове покриття додаткових витрат на оборону, які становлять 500 мільярдів гривень.

За даними журналістів, причиною підвищення податків є брак коштів на оборону в Україні. Щомісячні витрати становлять 180 млрд грн., тоді як у бюджеті було передбачено лише 140 млрд грн. Минулого року, під час складання основного фінансового документу, передбачалося, що військові дії зменшаться в другій половині 2024 року, що призведе до зниження витрат. Однак цей прогноз не виправдався.

Тепер виникла необхідність збільшити бюджет на оборону на 500 млрд грн. Це значна сума, яку неможливо покрити за рахунок скорочення видатків. Єдиним варіантом є збільшення доходів бюджету шляхом перегляду податкових ставок.

На що можуть підвищити податок в Україні

Таким чином, розглядається питання підвищення військового збору та розширення його застосування. Наразі військовий збір становить 1,5% і є частиною податку на доходи фізичних осіб. Зараз українці платять податок на доходи в розмірі 19,5%, з яких 1,5% йде на військовий збір. Після підвищення податків, загальна ставка зросте до 23%, з яких 5% становитимуть військовий збір. Крім того, в деяких випадках ставки військового збору будуть відрізнятися:

1% — для юридичних осіб, які платять податок на прибуток, і тих, хто перебуває на єдиному податку третьої і четвертої групи (зараз не платять військовий збір);

5% — ФОП першої-другої групи. Платитимуть із двох мінімалок (зараз це 16 тис. грн) — 800 грн на місяць;

5% — з купівлі банківських металів;

30% — з продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння (у тому числі вироблених із давальницької сировини);

15% — з купівлі нового авто;

5% — з продажу нерухомості (навіть якщо це перший продаж за період).

Наразі українці можуть не платити податки за посилки вартістю до 150 євро. Якщо вартість посилки перевищує цю суму, необхідно сплатити 20% ПДВ і 10% мита. Лише 1,4% посилок мають задекларовану вартість понад 150 євро. Тим часом товари зі США, країн ЄС і Китаю доступні для купівлі на великих українських онлайн-майданчиках та в інтернет-магазинах. Таким чином, продавці отримують прибуток за рахунок націнки, проте ПДВ до бюджету не надходить.

Нове законодавство стане суворішим. Від сплати податків будуть звільнені тільки посилки вартістю до 45 євро. Крім того, уряд пропонує заборонити звільнення від податків на товари, придбані за кордоном. Це означає, що якщо ви замовили посилку, наприклад, з AliExpress за 30 євро, за новими правилами вам все одно доведеться заплатити податок.

Податок не потрібно буде платити тільки в тому випадку, якщо ви отримали подарунок від родичів з-за кордону.

У будь-якому разі, навіть якщо це подарунок на суму до 45 євро, податки все одно потрібно буде платити за підакцизні товари, включно з парфумами об'ємом від 50 грамів, туалетною водою об'ємом від 0,25 літра, кавою вагою від 500 грамів (кавові есенції — від 200 грамів) і чаєм вагою від 100 грамів (екстракти й есенції об'ємом понад 40 грамів).

У нових правилах запропоновано встановити мінімальний розмір оподатковуваної бази для зарплати, який визначатиметься місцевою владою. Ця база не може бути нижчою за мінімальну зарплату. Якщо у звітний місяць нарахована зарплата виявляється меншою за встановлену місцевою владою базу, роботодавець зобов'язаний самостійно нарахувати і сплатити до бюджету різницю між ПДФО, розрахованим на основі мінімальної бази, та утриманим податком із фактично виплаченої зарплати, йдеться в документі.

Схожі правила застосовуються і до податку на нерухомість: місцева влада може встановлювати ліміти щодо площі нерухомості та розміру податкової ставки. Проте більшість міст дотримуються мінімально дозволеного законодавством рівня. Ймовірно, аналогічна ситуація складеться і з новою базою оподаткування зарплати.

Крім того, уряд пропонує ввести акциз на солодку газовану воду в розмірі 0,1 євро за літр. Це призведе до збільшення вартості напою приблизно на 4,5 грн. Законопроєкт передбачає класифікацію вод, включно з мінеральними та газованими, з додаванням цукру, підсолоджувачів або ароматизаторів як підакцизних товарів і встановлення специфічної ставки акцизного податку в розмірі 0,1 євро за літр. Платниками податку стануть виробники та імпортери напоїв.

Нагадаємо, 18 липня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу про підвищення податків на 140 мільярдів гривень. У разі ухвалення документа очікується низка нововведень.

16 липня Верховна Рада підняла зарплату помічникам народних депутатів на третину. У результаті такий працівник, якщо працює один, отримуватиме 132 тисячі гривень.