Налоги в Украине изменятся: сколько придется платить ФЛП

Украинцу с зарплатой в 30 тысяч гривен после повышения размера военного сбора придется ежемесячно платить в бюджет как минимум 1500 грн.

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В Украине 17 сентября в первом чтении был принят "ресурсный" законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%). Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

"ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн начнет платить на 300 грн больше, так как ранее военный сбор не взимался, а теперь он составит 1%. Таким образом, принятые в первом чтении изменения предусматривают:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. К примеру, если сейчас с дохода в 20 тыс. грн военный сбор платится в размере 300 грн, то после повышения придется платить уже 1000 грн;

плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят). То есть с дохода в 30 тыс. грн ФЛП третьей группы заплатит 300 грн;

ФЛПы на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 800 грн;

банки заплатят налог на прибыль в размере 50%. Это объясняют тем, что банки смогли получить фактически аномальные доходы на средства ОВГЗ. Небанковские финансовые учреждения заплатят 25% налога на прибыль.

Кабинету министров поручат подготовить законопроект о внесении поправок в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают зачисление военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета. Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны.

Таким образом, украинец с зарплатой в 30 тысяч гривен после повышения военного сбора будет платить не 450 грн (1,5%), а уже 1500 грн (5%).

ФЛП третьей группы с доходом 30 тыс. грн в месяц начнет платить на 300 грн больше из-за введения военного сбора в размере 1%, который ранее не взимался. ФЛП второй группы с таким же доходом будет платить на 800 грн больше, так как теперь обязан платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный.