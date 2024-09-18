Податки в Україні зміняться: скільки доведеться платити ФОПам

Українцю із зарплатою в 30 тисяч гривень після підвищення розміру військового збору доведеться щомісяця платити до бюджету щонайменше 1500 грн.

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В Україні 17 вересня в першому читанні ухвалили "ресурсний" законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%). Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

"ФОП" третьої групи зі щомісячним доходом у 30 тис. грн почне платити на 300 грн більше, оскільки раніше військовий збір не стягувався, а тепер він становитиме 1%. Таким чином, ухвалені в першому читанні зміни передбачають:

військовий збір зросте з 1,5 до 5%. Наприклад, якщо зараз із доходу в 20 тис. грн військовий збір сплачується в розмірі 300 грн, то після підвищення доведеться платити вже 1000 грн;

платники єдиного податку на третій групі платитимуть військовий збір в 1% (зараз не платять). Тобто з доходу в 30 тис. грн ФОП третьої групи заплатить 300 грн;

ФОПи на першій, другій і четвертій (аграрії) формі єдиного податку платитимуть військовий збір у розмірі 10% мінімальної зарплати. На сьогодні це 800 грн;

банки заплатять податок на прибуток у розмірі 50%. Це пояснюють тим, що банки змогли отримати фактично аномальні доходи на кошти ОВДП. Небанківські фінансові установи заплатять 25% податку на прибуток.

Кабінету міністрів доручать підготувати законопроєкт про внесення поправок до Бюджетного кодексу України, які передбачають зарахування військового збору до спеціального фонду Державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення сектору безпеки і оборони.

Таким чином, українець із зарплатою в 30 тисяч гривень після підвищення військового збору платитиме не 450 грн (1,5%), а вже 1500 грн (5%).

ФОП третьої групи з доходом 30 тис. грн на місяць почне платити на 300 грн більше через введення військового збору в розмірі 1%, який раніше не стягувався. ФОП другої групи з таким самим доходом платитиме на 800 грн більше, оскільки тепер зобов'язаний платити військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр квадратний.