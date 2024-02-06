Податок на нерухомість: кому з українців і скільки потрібно заплатити у 2024 році

Розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати і у 2024 році він становить 100,5 гривень за кожен додатковий метр квадратний.

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Податок на нерухомість у 2024 році деяким українцям потрібно заплатити за минулий рік. Йдеться про громадян, у яких у власності є відносно великі квартири або будинки. Згідно з Податковим кодексом, оподатковується та нерухомість, площа якої становить 60 квадратних метрів (квартири) і 120 квадратних метрів (приватний будинок).

Податок на нерухомість 2024: скільки доведеться заплатити

Розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр квадратний. Виходить, що у 2024 році за кожен додатковий квадратний метр потрібно буде доплачувати 100,5 гривень.

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При цьому, як пише видання "Обозреватель", якщо у вас у власності є і квартира, і будинок, тоді загальна "норма" становитиме 180 квадратних метрів. Але якщо у вас є дві квартири, норма не змінюватиметься і залишиться на рівні 60 квадратних метрів на одну квартиру (тобто, якщо є дві квартири по 50 квадратів, це на 40 квадратів більше за норму). Рахується загальна площа житла, а не житлова.

Ще одна не менш важлива умова: якщо квартира розділена між кількома власниками (наприклад, членами сім'ї), то норма для кожного застосовується окремо. Наприклад, площа квартири — 100 квадратних метрів, але чоловік і дружина володіють рівними частинами, тоді за нерухомість можна не платити, оскільки в кожного є по 50 квадратних метрів, за норми 60 квадратних метрів.

Зазначимо також, що 2024 року в Україні змінилися суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто на території України. Розмір збору залежить від прожиткового мінімуму і від того, скільки коштує легковий автомобіль (ПДВ не враховується). Так, збір за першу реєстрацію обійдеться автовласникові в такі суми:

3% — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень);

не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень); 4% — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не більше 290 розмірів прожиткового мінімуму (499 620 гривень — 878 120 гривень);

5% — якщо вартість авто перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму — понад 878,1 тисячі гривень.

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Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, хто з українців у 2024 році може не платити податок на нерухомість і чому. Також нагадаємо, за які моделі автомобілів власникам доведеться заплатити транспортний податок.