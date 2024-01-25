Податок на нерухомість: хто може не платити у 2024 році

Українцям у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури, пише видання Flombu.

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Українцям у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців можуть не платити цей податок у 2024 році, пише видання Flombu.

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Зазначається, що податок нараховують на наступну житлову нерухомість:

на квартири, якщо їхня площа перевищує 60 м2;

на будинки площею від 120 м2.

Податок на нерухомість у 2024 році: хто може не платити

В оподаткуванні нерухомості у 2024 році є винятки. Не платити за "зайві квадрати" можуть:

громадяни, які проживають на територіях, де тривають військові дії;

власники житла, що опинилося на тимчасово окупованій території;

українці, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок війни.

багатодітні сім'ї;

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО;

навчальні заклади;

релігійні організації.

При цьому, якщо нерухомістю володіє пенсіонер, і цей об'єкт за нормами підлягає оподаткуванню, відрахування в казну потрібно буде зробити. Так, вік власника житла не скасовує його обов'язку сплатити податок за надлишкову житлову площу. Пільги або відстрочки в погашенні пенсіонерам теж не передбачені. Їм потрібно сплатити податок на загальних підставах.

Податок на нерухомість: як про нього дізнатися

Якщо ви володієте нерухомістю з понаднормовою площею, то Державна податкова служба (ДПС) попередить вас про те, що ви повинні сплатити податок. У листі від податківців також будуть вказані сума і термін оплати. Податок потрібно сплатити до 1 липня поточного року.

Декларація доходів 2024

У Державній податковій службі (ДПС) в Одеській області нещодавно розповіли, що у 2024 році декларацію подають:

фізособи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування (стаття 177 ПКУ;

фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність (стаття 178 ПКУ);

іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пункти 170.10.4 ПКУ);

платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

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Нагадаємо, Фокус уже писав, що в Україні можуть ввести податок на розкіш, щоб отримати додаткове фінансування на мобілізацію. Також нагадаємо, що уряд планує реформувати податкову систему для бізнесу.