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Экономика

Налог на недвижимость: кто может не платить в 2024 году

Налог на недвижимость, налог, налоги в Украине
Фото: pixabay.com | Налог на недвижимость в 2024 году должны оплачивать не все украинцы

Украинцам в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев быть освобождены от этой процедуры, пишет издание Flombu.

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Украинцам в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев могут не платить этот налог в 2024 году, пишет издание Flombu.

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Отмечается, что налог начисляют на следующую жилую недвижимость:

  • на квартиры, если их площадь превышает 60 м2;
  • на дома площадью от 120 м2.

Налог на недвижимость в 2024 году: кто может не платить

В налогообложении недвижимости в 2024 году есть исключения. Не платить за "лишние квадраты" могут:

  • граждане, проживающие на территориях, где идут военные действия;
  • владельцы жилья, оказавшегося на временно оккупированной территории;
  • украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания вследствие войны.
  • многодетные семьи;
  • одинокие матери, воспитывающие сирот или детей с инвалидностью;
  • участники АТО;
  • учебные заведения;
  • религиозные организации.

При этом, если недвижимостью владеет пенсионер, и этот объект по нормам подлежит налогообложению, отчисление в казну нужно будет сделать. Так, возраст собственника жилья не отменяет его обязанности уплатить налог за избыточную жилую площадь. Льготы или отсрочки в погашении пенсионерам тоже не предусмотрены. Им нужно оплатить налог на общих основаниях.

Налог на недвижимость: как о нем узнать

Если вы владеете недвижимостью со сверхурочной площадью, то Государственная налоговая служба (ГНС) предупредит вас о том, что вы должны уплатить налог. В письме от налоговиков также будут указаны сумма и срок оплаты. Налог нужно оплатить до 1 июля текущего года.

Декларация доходов 2024

В Государственной налоговой службе (ГНС) в Одесской области недавно рассказали, что в 2024 году декларацию подают:

  • физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (статья 177 НКУ;
  • физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (статья 178 НКУ);
  • иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пункты 170.10.4 НКУ);
  • плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.
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Напомним, Фокус уже писал, что в Украине могут ввести налог на роскошь, чтобы получить дополнительное финансирование на мобилизацию. Также напомним, что правительство планирует реформировать налоговую систему для бизнеса.