Новые налоги в 2024 году: сколько будем платить государству и за что

Повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума в Украине с 1 января 2024 года повлияет на размер некоторых налогов и пособий. Фокус рассказывает, что изменится в 2024 году.

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С 1 января 2024 года в Украине изменятся показатели единого налога (ЕН), который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения, и на минимальный размер единого социального взноса, который работодатель платит за работников в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Об этом говорится в новой статье Фокуса "Субсидии, тарифы, налоги, пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024 года".

Так, размер единого налога для предпринимателей теперь будет следующим:

ФЛП на 1 группе ежемесячно будут платить 302,8 гривен;

ФЛП на 2 группе — 1 420 гривен в месяц.

Размер минимального страхового взноса по ЕСВ, который касается всех групп ФЛП, будет на уровне 1 562 гривны в месяц (с января по март), а с апреля, когда состоится второй этап повышения минимальной зарплаты, вырастет до 1 760 гривен.

Как рассказал Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников, за ФЛП на 1 и 2 группах, которые зарегистрированы на оккупированных территориях или на территории ведения боевых действий, остается право не платить единый налог и ЕСВ, но неуплата последнего негативно сказывается на страховом стаже.

Налог на недвижимость и за первую регистрацию авто в 2024 году

Его украинцы будут платить за прошлый год. Налог зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за 1 метр квадратный. То есть в новом году каждый дополнительный квадратный метр будет стоить 100,5 гривен.

С 1 января меняются также суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто на территории Украины. Здесь все зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит легковой автомобиль (НДС не учитывается). Так, сбор за первую регистрацию обойдется автовладельцу в следующие суммы:

3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен);

не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен); 4% — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не более 290 размеров прожиточного минимума (499 620 гривен — 878 120 гривен);

5% — если стоимость авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тысячи гривен.

Пособие по безработице

Размер финансовой помощи с 1 января 2024 года составляет 7,1 тысячи гривен. Вместе с тем, вырастет оплата труда граждан, которые заняты общественно-полезными работами до 10 650 гривен за отработанный полный месяц.

Также с 1 числа компенсация работодателю за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы будет составлять 106,5 тысячи гривен (15 минимальных заработных плат), а II группы — 71 тысячу гривен (10 минимальных заработных плат).

Напомним, ранее Фокус писал про новую компенсацию, которую выплачивают в рамках программы "єВідновлення". Так, на финансовую поддержку в 2024 году могут рассчитывать украинцы, который за свои деньги отремонтировали поврежденное во время полномасштабной войны жилье. Также напомним, как изменилась работа ФЛП после возврата штрафов за РРО.