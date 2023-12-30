"Штрафы для РРО действуют — предприниматели уходят в белую плоскость", — Даниил Гетманцев

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, благодаря детенизации план по НДС перевыполнен на 1,2 миллиарда гривен. Также растет количество "белых" операций в торговле, что говорит о выходе из тени предпринимателей, которые начинают устанавливать РРО.

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В Украине после возвращения штрафных санкций за отсутствие регистраторов расчетных операций (РРО) для предпринимателей увеличились количество ФЛП, которые ежедневно пользуются РРО. Их стало больше на 150 тысяч с момента возвращения требования установить РРО. Об этом сказал в интервью Фокусу глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, примерно 20% торговли больше не работает в тени.

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"Если говорить о количестве чеков, выдаваемых ежедневно, и сравнивать август с октябрем, то плюс 20% чеков в день. Это означает, что 20% торговли вышло из тени. Это еще не все, но это абсолютно правильный тренд, который конвертируется уже сейчас в налоги", — рассказал он.

Гетманцев отметил, что благодаря детенизации план по НДС перевыполнен на 1,2 миллиарда гривен. В то же время благодаря налаженному сотрудничеству между налоговой и таможней удалось заблокировать три миллиарда "схемного" НДС.

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"Мы в конце концов посадили их за один стол и дали им один компьютер на двоих, я шучу, конечно, но мы заставили их обмениваться информацией, и стало видно, по какой цене импортер завозит товар и потом по какой цене он реализует по всей цепочке вплоть до последней кассы. Когда это все видно, понятно, какой товар продается импортером за кэш, какой товар продается импортером за реальную цену, то есть белым торговым сетям, какой товар остается у него на складе. Это все видно с одного компьютера сейчас. Уже три миллиарда схемного НДС заблокировано благодаря этой системе", — сказал Даниил Гетманцев.

По его словам, в 2023-м году наконец удалось увидеть и почувствовать математически, что такое детенизация, и сколько недополучает армия в результате того, что кто-то ворует из государственного бюджета деньги, не платя налоги.

"Это реальные цифры, и это только начало. Мы рассчитываем в следующем году на потенциал детенизации в пределах 100 млрд грн. Я думаю, что мы его реализуем, и это речь идет прежде всего относительно рынка табака и борьбы с контрабандой и нелегальной торговлей, как в интернете, так и на определенных крупных торговых площадках, так и в определенных сетях", — сказал нардеп.

Какой размер штрафов за РРО

Если предприниматель не выписал чек за товар или услугу, которую предоставил, и нарушение зафиксировано впервые, то он должен уплатить 25% от суммы реализованного без РРО. Дальнейшее несоблюдение закона предусматривает штраф в 50% от суммы проданных товаров, работ или услуг.

Проверка РРО: о чем должны знать предприниматели

Предпринимателям нужно лично следить за тем, чтобы при расчетах с помощью РРО не происходили ошибки — это поможет сэкономить средства. Однако некоторых предпринимателей налоговая все же будет проверять. Правила проверок следующие:

выбирая предприятие для проверки, налоговики используют "рискоориентированный подход";

безосновательных проверок не будет.

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Бизнес без единого налога? Как и почему в Украине хотят ввести польскую модель налогообложения

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал корреспонденту Фокуса о том, почему в Украине нужно менять единый налог для ФЛП и когда это может произойти. Тем временем 29 декабря стало известно, что украинское правительство хочет обложить налогом все поступления на карту физлица. Размер налога составит 18%.