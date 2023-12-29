Пополнил карту — плати 18% от суммы. Что будет с карточками и платежами в 2024 году?

На любые поступления на карту украинцев будет налог на доходы физлиц в размере 18%. В Кабмине планируют, что налогообложение поступлений на личные карты появится до 2030 года — об этом идет речь в уже утвержденной правительством Национальной стратегии доходов.

Related video

Кабмин Украины планирует провести масштабную реформу в сфере налогов после принятия новой Национальной стратегии доходов. И одной из идей реформы является налогообложение любых поступлений на карточку физлица в размере 18%. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Национальная стратегия доходов: что известно

В правительстве говорят, что Национальная стратегия доходов — это рамочный документ для воплощения реформ, которые состоятся в сферах налоговой и таможни до 2030 года. В Нацстратегии изложены общие направления изменений. В Министерстве финансов Украины отмечают, что ключевой в стратегии является последовательность, в рамках которой государство сперва обеспечивает условия, чтобы провести фундаментальные реформы, а затем постепенно их внедряет.

Кроме прочего, как пишет агентство "Интерфакс-Украина", Национальная стратегии доходов предусматривает, что налоговая сможет проверять банковские счета налогоплательщиков. Также в планах правительства на будущие годы — восстановить прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо нынешней фиксированной ставки 18%, которая была установлена в 2016 году вместо малопрогрессивной шкалы, ставки которой были на уровне 15 и 20%.

Важно

Узнают о счетах все: когда и как налоговая начнет следить за гражданами за границей

При этом, как указывается в публикации, до начала основной реформы в Украине должна состояться реформа налогового администрирования в части обеспечения конфиденциальности и защиты данных в системах Госналогслужбы (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов).

В то же время, Анатолий Амелин выделил еще одну довольно важную идею, которую собирается реализовать Кабмин согласно утвержденной Нацстратегии. Речь идет о том, что любые поступления на банковские карты физлиц будут облагаться налогом в 18%. Эксперт в своем сообщении отметил, что это путь к "кэшевой экономики". То есть украинцы начнут больше пользоваться наличными деньгами и избегать любых пополнений или платежей на карты. Он также написал о других изложенных в Нацстратегии планах правительства:

для юрлиц запретят упрощенную систему налогообложения;

рента на новые газовые скважины будет повышена;

таможня сможет проводить следственные действия;

акцизы на сигареты и алкоголь вырастут;

отменят любые налоговые льготы.

Если за поступления на личные карты будут взимать 18%, многим гражданам и самозанятым лицам придется отказаться от пользования банковскими картами Фото: Pexels

Напомним, что о будущих изменениях в работе налоговой службы украинцев предупреждали уже давно. Так, например, еще в апреле 2023 года председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что парламент рассмотрит законопроект, в котором заложена перезагрузка Государственной налоговой службы (ГНС).

Важно

"Пока не складывается": в ОП сообщили, что отложат налоговую реформу "все по 10"

"Считаю перезагрузку налоговой магистральным направлением реформы налоговых отношений наряду с диджитализацией, которая уже продолжается. А перезапуск трех ключевых финансовых органов до конца 2023 года — залогом прозрачности финансовых отношений и честности взаимодействия государства и общества в сфере публичных финансов", — заявил Гетманцев.

Также ранее Фокус рассказывал, как налоговая наказывает бизнес без регистрации и объяснял, какие штрафы предусмотрены за ведение деятельности без регистрации в качестве ФЛП.