Поповнив картку — плати 18% від суми. Що буде з картками та платежами у 2024 році?

На будь-які надходження на карту українців буде податок на доходи фізосіб у розмірі 18%. У Кабміні планують, що оподаткування надходжень на особисті картки з'явиться до 2030 року — про це йдеться в уже затвердженій урядом Національній стратегії доходів.

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Кабмін України планує провести масштабну реформу у сфері податків після ухвалення нової Національної стратегії доходів. І однією з ідей реформи є оподаткування будь-яких надходжень на картку фізособи в розмірі 18%. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Національна стратегія доходів: що відомо

В уряді кажуть, що Національна стратегія доходів — це рамковий документ для втілення реформ, які відбудуться у сферах податкової та митниці до 2030 року. В Нацстратегії викладено загальні напрямки змін. У Міністерстві фінансів України наголошують, що ключовою в стратегії є послідовність, у межах якої держава спершу забезпечує умови, щоб провести фундаментальні реформи, а потім поступово їх впроваджує.

Як пише агентство "Інтерфакс-Україна", Національна стратегії доходів передбачає, що податкова зможе перевіряти банківські рахунки платників податків. Також у планах уряду на майбутні роки — відновити прогресивну шкалу ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість нинішньої фіксованої ставки 18%, яка була встановлена 2016 року замість малопрогресивної шкали, ставки якої були на рівні 15 і 20%.

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Як вказується в публікації, до початку основної реформи в Україні має відбутися реформа податкового адміністрування в частині забезпечення конфіденційності й захисту даних у системах Держподатслужби (зокрема інформації, отриманої від платників податків і податкових агентів).

Водночас Анатолій Амелін виділив ще одну доволі важливу ідею, яку збирається реалізувати Кабмін, згідно із затвердженою Нацстратегією. Ідеться про те, що будь-які надходження на банківські картки фізосіб обкладатимуться податком у 18%. Експерт у своєму дописі зазначив, що це шлях до "кешової економіки". Тобто українці почнуть більше користуватися готівкою та уникатимуть будь-яких поповнень чи платежів на картки. Він також написав про інші викладені в Нацстратегії плани уряду:

для юросіб заборонять спрощену систему оподаткування;

ренту на нові газові свердловини буде підвищено;

митниця зможе проводити слідчі дії;

акцизи на сигарети й алкоголь зростуть;

скасують будь-які податкові пільги.

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Нагадаємо, що про майбутні зміни в роботі податкової служби українців попереджали вже давно. Наприклад, ще у квітні 2023 року голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент розгляне законопроєкт, у якому закладено перезавантаження Державної податкової служби (ДПС).

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"Вважаю перезавантаження податкової магістральним напрямом реформи податкових відносин поряд із діджиталізацією, яка вже триває. А перезапуск трьох ключових фінансових органів до кінця 2023 року — запорукою прозорості фінансових відносин і чесності взаємодії держави та суспільства у сфері публічних фінансів", — заявив Гетманцев.

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