Дізнаються про рахунки все: коли і як податкова почне стежити за громадянами за кордоном

Україна вже готується до обміну фінансовою інформацією з податковими органами Євросоюзу.

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Обмін інформацією між податковою України та країнами ЄС — частина плану BEPS, розробленого організацією ОЕСР і спрямованого на боротьбу з розмиванням податкової бази та виведенням доходу з метою ухилення від оподаткування. Уже з 2024 року українська податкова отримуватиме інформацію про фінансові операції українців за кордоном і передаватиме аналогічні дані своїм колегам за кордоном. Про це повідомляють на сайті Мінфіну.

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Йдеться про інформацію не тільки з банків, а й страхових компаній, депозитаріїв, інвестиційних компаній та інших фінустанов. Так, усі фінансові установи зобов'язані повідомляти про наявний у них підзвітний рахунок таку інформацію:

особисті дані власника рахунку (ПІБ, дата і місце народження, ІПН). А в разі організації — найменування, адресу, юрисдикцію/юрисдикцію резидентства, ІПН, а також ім'я, адресу, юрисдикцію (юрисдикції) резидентства, ІПН і дату/місце народження кожної контролюючої особи в структурі;

номер рахунку;

найменування та реєстраційний номер фінансової установи;

залишок рахунку.

Перший обмін інформацією має відбутися у вересні 2024 року, вивчатимуться дані за звітний період нинішнього року. А в рамках багатосторонньої угоди CRS і Загального стандарту звітності CRS перший звітний період починається 1 липня 2023 року і закінчується 31 грудня.

"Україна вже перевіряє рахунки на предмет підзвітності для автоматичного обміну інформацією з 1 липня 2023 року. Тому 2024 року наша країна надішле всю інформацію за пів року фіскалам інших країн. Далі передбачено дев'ятимісячний режим інформування", — ідеться в повідомленні.

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Українські податківці ділитимуться інформацією та отримуватимуть дані одним траншем раз на рік. Для цих цілей спеціально створили підсистему "Автоматичний обмін податковою інформацією". У межах підсистеми відбуватиметься:

приймання звітів про підзвітні рахунки, поданих фінустановами,

формування в пакети даних у розрізі країн-партнерів з обміну та направлення за призначенням через міжнародну систему передачі даних Common Reporting System (CRS).

Нагадаємо, в українському законодавстві сказано, що розкривати інформацію про стан банківського рахунку фізичної особи можна в тому разі, якщо податкові органи виявлять здійснення підприємницької діяльності або за наявності підстав вважати, що фізичною особою порушено податкове законодавство. Також повідомлялося, що в українських банків виникли проблеми з Western Union