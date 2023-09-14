Ваш переказ не отримано: чому у банків в Україні виникли проблеми з Western Union

На цьому тижні одразу кілька банків повідомили про тимчасову неможливість роботи з системою грошових переказів Western Union. Фокус звернувся до банків та отримав роз’яснення, що відбувається.

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На початку цього тижня у листі до банків Національний банк України повідомив, що скасував реєстрацію та виключив з Реєстру платіжної інфраструктури відомості компанію "Українська фінансова група" (УФГ), як про учасника платіжних систем Western Union та MoneyGram. Це призвело до тимчасової паузи в обслуговуванні клієнтів банків, які здійснювали перекази через вказані системи, або були отримувачами таких переказів. Про це Фокусу розповіли у банках. Там кажуть: на ринку України лише деякі банки мають прямі договори з Western Union, інші ж працювали через посередника – компанію "УФГ", яка тепер позбавлена ліцензії та не може здійснювати платіжну діяльність. Тож, тимчасово зупинили видачу переказів за цією системою саме банки, які співпрацювали з компанією "УФГ".

"Національний банк України відкликав ліцензію для непрямих учасників по виплаті Western Union. Зараз Кредобанк перебуває у процесі перемовин з Western Union, щоб стати прямим учасником системи. До вирішення ситуації ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші наявні в банку канали отримання переказів для клієнтів — SWIFT, MoneyGram, RIA MoneyTransfer, а також власні швидкі та недорогі перекази банку для клієнтів Кредобанку з Польщі та країн ЄС у злотих та євро", — розповів Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

Банки, що працювали з компанією "УФГ", тепер мають або підписати прямий договір з Western Union, або з банком-партнером системи Фото: Pexels

Аліна Компанець, директорка з маркетингу Юнекс Банку, повідомила у відповідь на запит Фокусу, що компанія "УФГ" — давній партнер чималої кількості українських банків щодо співпраці з міжнародною системою переказів Western Union. Тому ситуація з відкликанням ліцензії додала клопоту багатьом фінустановам.

"На щастя, серед прямих учасників Western Union є й інші організації, зокрема 8 банків та 1 небанківська фінансова установа. З частиною з них ми почали перемовини того ж дня, як отримали лист від НБУ та тимчасово заблокували видачу переказів WU у наших відділеннях. Станом на ранок четверга вже мали кілька пропозицій", — каже Аліна Компанець.

Вона повідомила, що банк невдовзі ухвалить остаточне рішення про партнерство та сподівається підписати угоду з одним з банків, що має прямий договір з Western Union, в найкоротший термін.

"Ще деякий час може піти на технічну роботу, налаштування та тестування. Та сподіваємося, що до кінця місяця, а може й раніше, зможемо повідомити про відновлення виплат переказів Western Union у відділеннях Unex Bank", — розповіла Компанець.

Тим часом, у банках, що працюють напряму з Western Union, Фокусу повідомили, що ніяких перебоїв зі здійсненням переказів немає.

"Райффайзен Банк є прямим агентом компанії Western Union і виплачує перекази без будь-яких обмежень", — розповіли у пресслужбі Райффайзен Банку.

Денис Воробйов, директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ, повідомив, що банк продовжує співпрацювати з системами міжнародних переказів WesternUnion та MoneyGram.

"Наші клієнти без перешкод можуть отримати міжнародні перекази від рідних, знайомих та від міжнародних благодійних фондів. ПУМБ співпрацює з 4 найбільшими системами переказів коштів в Україні", — зазначив Воробйов.

Раніше Фокус писав, що українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплати своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами та компаніями.